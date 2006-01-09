تهران شاهد وقوع 47 حادثه بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، ماموران آتش نشاني تهران طي شبانه روز گذشته در عمليات اطفاي 27 آتش سوزي و امداد و نجات 20 حادثه مختلف شركت كردند.

وقوع 47 حريق و حادثه در اين كلانشهر علاوه بر 8 كشته و مجروح ، بالغ بر 380 ميليون ريال خسارت مالي نيز ببار آورد.

8 وسيله نقليه ، 4 نقطه از معابر شهري ، 3 مغازه ، 3 منطقه از فضاهاي سبز، 2 كارگاه ، 2 منزل مسكوني از جمله اماكني بودند كه طي شب و روز گذشته طعمه حريق شدند.

آتش نشانان تهراني علاوه بر اطفاي اين آتش سوزيها ، امداد رساني 5 حادثه رانندگي ، 3 مورد حادثه آسانسور، 4 مورد حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها ، يك مورد حادثه احتمال ريزش ساختمان و همچنين چندين حادثه ديگر را بر عهده گرفته و توانستند 5 تن از شهروندان تهراني را نجات دهند.

بنابرهمين گزارش ، در جريان حوادث شبانه روز گذتشه 2 زن و يك مرد در 2 تصادف رانندگي جان خود را از دست دادند.

همچنين 4 نفر مرد در 3 حادثه رانندگي و يك نفر مرد در يك آتش سوزي خودرو دچار جراحت يا سوختگي شدند كه مصدومان بلافاصله به مراكز درماني انتقال يافتند.

آمار حريق و حوادث يكشنبه گذشته در مقايسه با يك روز قبل از آن (شنبه) اندكي كاهش يافته و از رقم 54 مورد به 47 مورد رسيده است.

بر همين اساس ، در 24 ساعت گذشته 400 آتش نشان تهراني با استفاده از 116 ماشين آتش نشاني به مدت 30 ساعت عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.