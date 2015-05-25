به گزارش خبرگزاری مهر، امیر وکیل زاده با بیان اینکه هم اکنون میانگین ساعت انتظار خودروها در جایگاه‌های سی ان جی کلانشهر تهران ٢٠ دقیقه و در استان تهران ١٥ دقیقه است، گفت: پیش بینی می شود با لغو نظام سهمیه بندی بنزین، استفاده از CNG با استقبال بیشتری روبرو شود.

مدیر طرح احداث جایگاه‌های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: این امکان وجود دارد که ساعت انتظار سوختگیری خودورهای دو گانه سوز در جایگاه های CNG این کلانشهر با ١٠ دقیقه افزایش به نیم ساعت برسد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این استقبال ممکن است از سوی تاکسیهای دوگانه سوز بیشتر باشد، اظهار داشت: هم اکنون در تهران برخی از جایگاههای سی ان جی به تاکسی ها اختصاص دارد که در صورت استقبال زیاد، تعداد بیشتری جایگاه به سوختگیری تاکسی ها اختصاص داده خواهد شد.

وی ظرفیت سوختگیری در جایگاههای CNG را دو میلیون و ٥٧٠ هزار متر مکعب بر ساعت اعلام کرد و افزود: با توجه به این که میانگین ساعت کارکرد کمپرسورها هفت ساعت در روز است، هم اکنون حدود ١٨ تا ١٨,٥ میلیون متر مکعب در روز سی ان جی عرضه و مصرف می شود.

وکیل زاده با بیان این که امکان افزاش ساعت کارکرد کمپرسورها به ١٤ تا ١٥ ساعت در روز به راحتی امکان‌پذیر است، بیان کرد: بنابراین نگرانی از بابت استقبال شهروندان برای سوختگیری سی ان جی وجود ندارد.