  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۴۸

شمخانی در جمع خبرنگاران:

حمایت از سوریه و عراق در راستای منافع ملی ماست

حمایت از سوریه و عراق در راستای منافع ملی ماست

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جریان تکفیری برای مقابله با جهان اسلام شکل گرفته و این جریان به دنبال نسل‌کشی اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر که بعدازظهر امروز در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: جریان سلفی در جهان اسلام شکل گرفته تا مقابل آموزه‌های انقلاب اسلامی قرار گیرد لذا حمایت از سوریه و عراق در مقابل داعش در چارچوب منافع ملی ایران تعریف می‌شود.

وی افزود: اسلام می‌تواند به یک روش حکومت شود لذا یک جریان جهادی در جهان اسلام شکل گرفت که با استبداد و استعمار به نوعی منافع خود را دنبال کند.

شمخانی تصریح کرد: جریان تکفیری، دشمن اصلی مسلمانان است و جریان تکفیری به معنای مقابله با جهان اسلام است و این جریانات به جای اینکه به هدف اصلی بپردازد، هدف غیرواقعی را جایگزین کرده‌اند و به دنبال نسل‌کشی اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه جریانات موجود در محور مقاومت به فلسطین اعتقاد دارد، افزود: در حال حاضر جریاناتی وجود دارد که محور مقاومت را مستقل می‌خواهد و هنوز به فلسطین اعتقاد ندارد و عده‌ای اعتقاد دارند که این جریان باید ضعیف شود و ماموریت جریان تکفیری دقیقا همین است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان خاطر نشان کرد: امروز در دمشق، بیروت، بخش‌هایی از عراق و ... جریان تکفیری در حال تکوین است و عُلمای جهان اسلام باید با ارائه مدل فرهنگی، این جریان را به مردم بشناسانند.

کد مطلب 2760324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها