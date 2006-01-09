تاريخ آغاز ساخت فيلم آخرين هشدار بورن اعلام شد



" مت ديمون"، هنرپيشه مجموعه فيلمهاي بورن

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، فرانك مارشال تهيه كننده اين فيلم با اعلام مطلب فوق گفت :" آخرين هشدار بورن هيچگونه ارتباطي با كتاب ندارد و تنها نام اين دويكي است. ما تغييرات بسياري را درفيلم بوجود آورده ايم كه دركتاب ذكرنشده است."

اين اثر كه سومين و آخرين فيلم از مجموعه آثار" بورن" به شمار مي رود بر اساس كتاب رابرت لادلام ساخته مي شود و نگارش فيلمنامه آن كاري از توني گيلروي است .

دراين فيلم جيسون بورن همچنان به دنبال دست يافتن به هويت از دست رفته اش است و سرانجام مخاطب به اين امر دست مي يابد كه او كيست و چرا مدام تحت تعقيب است. در قسمت پاياني مشخص مي شود كه بورن در كجا به دنيا آمده، مادرش چه كسي بوده و در چه سالي به خدمت ارتش درآمده است.

فيلمبرداري اين پروژه در لوكيشن هاي لندن، آمستردام، پاريس، مادريد و تنجه صورت مي گيرد.

فيلم هاي "هويت بورن" و " برتري بورن" روي هم رفته بيش از 500 ميليون دلار از گيشه بدست آوردند. اين در حالي است كه فروش آنها در شبكه دي وي دي نيز سود بسياري را براي شركت فيلمسازي يونيورسال به ارمغان آورد.

مارك مارشال اعلام كرد به محض پايان يافتن كارساخت " آخرين هشداربورن " فيلمبرداري قسمت چهارم ازمجموعه آثار" ايندياناجونز" آغاز مي شود .اودراين باره گفت :" حركت اين اثرروبه جلوست و همه كساني كه فيلمنامه را خوانده اند آن را پسنديده اند."

وي درپاسخ به اين سوال كه فيلمبرداري فيلم " پارك ژوراسيك4" چه زماني آغاز مي شود، گفت :" به محض اينكه ساخت فيلم ايندياناجونز پايان يابد كار برروي فيلم پارك ژوراسيك 4 را آغاز مي كنيم."