رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار "مهر"،گفت : نشست كميته دفاعي مجلس براي بررسي گزارش گروه نظامي بررسي سانحه هواپيماي سي 130 كه با حضور مسوولان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه ها و مسوولان نظامي برگزار شد، گزارشات واحد هاي لشكري و كشوري مطرح شد و به علت اختلاف نظر كارشناسي بخش هاي نظامي و كشوري در مورد يكي از عوامل منجر به سقوط هواپيماي سي 130 ارتش، سازمان هواپيمايي كشوري يك هفته مهلت براي جمع بندي بررسي هاي كارشناسي در خواست كرد .
طلايي نيك افزود : مقرر شد كميته دفاعي و واحد هاي لشكري و كشوري آخرين كنترل كارشناسي و انطباق عملكرد واحد ها با قوانين بين المللي هوانوردي را در هفته آينده انجام دهند و لذا كميته دفاعي مجلس علاوه بر گزارش گروه نظامي با دريافت گزارش سازمان هواپيمايي كشوري در هفته آينده ارزيابي و جمع بندي نهايي را از علل سقوط هواپيماي سي 130 ارائه خواهد داد.
طلايي نيك در گفتگو با "مهر":
كميته دفاعي مجلس هفته آينده درباره سقوط سي 130 اظهار نظر مي كند// عملكرد مراقبت پرواز يكي از علل سقوط هواپيما گزارش شده است
رييس كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: درگزارش گروه نظامي چند عامل اصلي و فرعي به عنوان علل سقوط هواپيماي سي 130 اعلام شده است كه يكي از آنها در ارتباط با عملكرد مراقبت پرواز فرودگاه است .
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