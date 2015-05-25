دور تازه مذاکرات برای نگارش متن از چهارشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دور مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ از چهارشنبه به منظور نگارش متن توافق نهایی در وین آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش این دور از مذاکرات نیز در سطح معاونان به سرپرستی سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و با حضور سایر اعضای تیم مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد و دیگر کارشناسان برگزار می شود.

سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پایان چهارمین دور مذاکرات وین برای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت: طی سه روز گذشته کار نگارش متن اصلی و ضمائم آن در دو سطح سیاسی و کارشناسی ادامه یافت.

وی اقزود : جلسات کارشناسی به طور همزمان در دو حوزه تحریم ها و هسته ای برگزار شد. به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش بسیار کند صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش متن در حال نگارش متن حدود ۲۲ صفحه ای است که در حال حاضر با پرانتزها در موضوعات مورد اختلاف نوشته می شود. این متن قرار است به عنوان متن واحد برای تصمیم گیری در سطوح بالاتر مورد مذاکره قرار گیرد. متنی که معاونان وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی به نمایندگی از ۱+۵ در حال نگارش آن هستند، بر اساس راه حل هایی است که طرفین بر اساس بیانیه سوئیس به آن دست پیدا کردند.