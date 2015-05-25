سرمربی الهلال: باید با اختلاف دو گل پرسپولیس را ببریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از عربستان، جورجیوس دونیس در نشست خبری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس با الهلال اظهار کرد: نتیجه همیشه مهمتر از بازی زیباست. ما باید مقابل پرسپولیس قوی ظاهر شویم و با اختلاف دو گل به برتری برسیم تا به مرحله بعدی صعود کنیم.

وی تاکید کرد: در بازی رفت و در نیمه دوم، ما یکی از بهترین مسابقاتمان را به نمایش گذاشتیم ولی در دقایق پایانی شکست خوردیم.

سرمربی الهلال درباره وضعیت تیاگو نه‌وس بازیکن برزیلی این تیم برای بازی با پرسپولیس هم گفت: باید قبول کنیم که نه‌وس حدود سه ماه به خاطر مصدومیت در تمرینات حضور نداشته است ولی برای بازی فردا مشکلی ندارد. او در روزهای گذشته در تمرین حضور داشته و برای بازی با پرسپولیس هم مشکلی ندارد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا سه شنبه در چارچوب دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ریاض به مصاف تیم الهلال می رود. دیدار رفت دو تیم با یک گل به سود پرسپولیس تمام شده بود.