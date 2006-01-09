اصفهان كليد پايتختي جهان اسلام را عيد قربان دريافت مي كند / معرفي جنبه هاي مختلف تمدن اسلامي از برنامه هاي يكسال آينده اصفهان است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" حجت الاسلام محمود محمدي عراقي، مرتضي بختياري استاندار اصفهان، و مرتضي سقائيان شهردار اصفهان صبح امروز در جمع خبرنگاران برنامه هاي آغاز رسمي پايتختي فرهنگي جهان اسلام و همچنين برنامه هايي كه براي يكسال آينده پيش بيني شده را تشريح كردند .

اصفهان شهر سلمان محمدي شعار يكساله پايتختي اصفهان است/ نقطه قوت كشور فرهنگ و تمدن اسلامي است

حجت الاسلام عراقي با اعلام اينكه انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام، مصوبه چهارمين اجلاس وزراي فرهنگي جهان اسلام در سال گذشته است، گفت: اصفهان شهر سلمان محمدي، به عنوان يادي از سلمان فارسي از ياران پيامبر اكرم، به عنوان شعار يكساله پايتخي فرهنگي جهان اسلام اصفهان انتخاب شده است .

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي افزود: نقطه قوت و مزيت كشور در روابط بين المللي، فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي است و اين امر موجب مي شود حتي كساني كه ما را دوست ندارند نيز در مجامع بين المللي در برابر فرهنگ و تمدن ما خضوع داشته باشند .

وي با اشاره به اينكه اصفهان به طور قطع نماد مدنيت اسلامي و ايراني است و همه دنيا اين امر را باور دارند، يادآورشد: براي يك سالي كه اصفهان عنوان پايتختي جهان اسلام را دارد، برنامه هاي متنوع و متعددي پيش بيني شده كه به واسطه شوراي عالي، ستاد و كميته هاي تشكيل شده، اجرا خواهند شد .

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي شناسايي و معرفي جلوه هاي ارزشمند ديني- تاريخي و هنري اصفهان در سطح بين المللي، بستر سازي براي شناسايي و معرفي جنبه هاي تمدن اسلامي و همچنين امكان احياء و شكوفايي اسلامي در عصر حاضر و زمينه سازي براي تعامل فرهنگي بين كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي، معرفي ميراث فرهنگ و تمدن اسلام را از جمله مهمترين اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده براي اين موقعيت فرهنگي كسب شده اعلام كرد .

حجت الاسلام عراقي اسلام را دين تمدن ساز معرفي كرد و گفت: ايران گهواره تمدن اسلامي است و در اين ميان اصفهان جايگاه ويژه اي دارد و فرصت مناسبي ايجاد شده تا دستاوردهاي جمهوري اسلامي را پيش چشم جهانيان قرار دهيم .

كليد پايتختي اصفهان عيد قربان به شهردار اصفهان داده مي شود

مرتضي سقائيان نژاد شهردار اصفهان نيز در سخناني با اعلام اينكه براي تحقق اهداف پيش بيني شده براي يكسال آينده ، بنا بر موافقت اوليه رئيس جمهور رديف بودجه اي براي سال 85 در نظر گرفته خواهد شد، گفت: كليد پايتختي اصفهان توسط سفير عربستان و يا سفير فلسطين به شهرداري اصفهان داده مي شود .

وي با اعلام اينكه اصفهان با 14 شهر بزرگ خواهر خوانده است، اين فرصت را موقعيتي ارزشمند و مغتنم براي معرفي جذابيتهاي و قابليتهاي تاريخي، فرهنگي و ديني اصفهان معرفي كرد و افزود: اجراي برنامه هاي فرهنگي و متنوع براي دوران يكساله پايتختي اصفهان به 100 ميليارد تومان بودجه نياز دارد كه در تلاش هستيم با همكاري مسئولان فرهنگي ايران و همچنين نهادهاي فرهنگي بين المللي اهداف خود را محقق كنيم .

شهردار اصفهان در مورد برنامه هاي آغاز رسمي پايتختي فرهنگي جهان اسلام گفت: مراسم ويژه اي طي دو روز خواهيم داشت كه روز اول مردمي بوده و در ميدان نقش جهان با حضور اقشار مختلف مردم و برنامه هاي چون طنين اذان، پرواز كبوتران و اجراي سرود همراه خواهد بود.

سقائيان نژاد افزود: برنامه رسمي ديگري نيز چهارشنبه شب همزمان با عيد قربان به عنوان نمادي از وحدت مسلمانان در هتل عباسي داريم كه بر اساس پيش بيني ها با پيام رئيس جمهور و حضور دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي و همچنين سفراي كشورهاي اسلامي كه در ايران هستند همراه خواهد بود .

وي با يادآوري اينكه صبح چهارشنبه نماز عيد برگزار خواهد شد از برافراشته شدن پرچم 57 كشور اسلامي در ميدان نقش جهان خبر داد و گفت: در اجراي برنامه هاي اين دوران يكساله با نهادهاي مختلف فرهنگي داخلي و خارجي از جمله آيسيسكو نيز هماهنگي هايي صورت گرفته است .

شهردار اصفهان برگزاري كنگره قرآن شناسان جهان اسلام، بزرگداشت راغب اصفهاني و انتشار دانشنامه اصفهان را از جمله برنامه هاي اين ايام اعلام كرد .