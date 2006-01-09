ساماندهي معاينه فني خودروها از بهمن آغاز مي شود/ استفاده از جاي پارك خودرو عادلانه مي شود

سيد جعفر هاشمي تشكري در گفتگوي مطبوعاتي امروز ظهر خود در پاسخ به سئوال خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: تاكنون بر اساس يك رويه نادرست ، مراكز معاينه فني خودرو پس از رفع بحران آلودگي هوا به حالت نيمه معطل در مي آمدند.

وي خاطر نشان ساخت: مسئولان سازمان حمل و نقل ترافيك بادر نظر گرفتن برنامه هايي از ماه آينده نسبت به تمركز و مشاركت مراكز معاينه فني خوردو و همچنين درج زمان مراجعه بعدي صاحب خودرو ضمن دعوت به همكاري از شهروندان به آماده سازي مراكز اين چنيني خواهد پرداخت و با اجرايي شدن اين طرح ها ، هموطنان ديگر مشكل مراجعه به اين مراكز را نخواهند داشت.

هاشمي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در خصوص فوايد زير مجموعه قرار گرفتن سازمان اتوبوسراني در مجموعه شهرداري ، گفت: پاسخ به موارد اين چنيني تنها بر عهده شهردار تهران است و شخص ديگري نمي تواند در رابطه با آن اظهار نظر نمايد.

به گزارش مهر ، مديرعامل سازمان حمل و نقل ترافيك تهران در جمع خبرنگاران به مشكل كمبود پاركينگ هاي تهران اشاره كرد و افزود: در حالي كه پايتخت نيازمند 600هزار فضاي پارك عمومي است در حال حاضر تنها 27هزار فضاي پارك عمومي يعني رقمي كمتر از 5 درصد نياز موجود است.

وي در خصوص مغازه داراني كه مالكيت اطراف محل كسب خود را در اشغال اتومبيل هاي شان در آورده اند ، گفت: با اجراي طرح پاركبان و امكان مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه ، ميزان استفاده از جاي پارك ها شكل عادلانه اي به خود خواهد گرفت.

هاشمي از وجود 2700 پاركومتر فعال در تهران خبر داد و افزود: ساماندهي پاركومترهاي خراب با استفاده از طرح هاي جايگريني بزودي انجام خواهد شد.

وي در باره خطوط سبز و بزرگراههاي ويژه اي كه به صورت U شكل خواهند بود ، تصريح كرد: اين مسير فعلا به اين شكل است و در آينده اي نزديك به مسيري مربع شكل تبديل خواهد شد و به اين ترتيب همشهريان با استفاده از اتوبوس هايي كه در اين مسيرها در رفت آمد خواهند بود ، مسير چند ساعته را در مدت زمان10 الي 15 دقيقه مي پيمايند.

مديرعامل سازمان حمل و نقل ترافيك تهران گسترش شبكه حمل و نقل عمومي را از جمله محور هاي مهم برنامه هاي اين سازمان عنوان كرد و درباره طرح تردد زوج و فرد خودروها اظهار داشت: هر چند اجراي اين طرح تاكنون موفق بوده است اما بايد به دنبال طرح هاي جايگزين ديگري نظير گسترش شبكه حمل و نقل عمومي نيز باشيم.