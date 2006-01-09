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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۵

مهرداد اولادي پس از بخشش فدراسيون فوتبال :

پيروزي برپاس مي تواند باعث افزايش روحيه ما جهت ديدار با بايرن مونيخ شود

مهرداداولادي مهاجم جوان تيم فوتبال پرسپوليس با نظر مثبت كميته انضباطي فدراسيون فوتبال مي تواند تيمش را در ديدار فردا برابر پاس همراهي كند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اولادي دراين خصوص گفت : دو جلسه محروميت من لغو شد و جادارد ازمقامات فدراسيون فوتبال به اين دليل، تشكركنم .
وي افزود : تلاش مي كنم در تمرينات و بازيهاي آتي پرسپوليسي با تمام وجود درخدمت تيم باشم و درديداربا پاس و بايرن مونيخ به مهره اي قابل اطمينان تبديل شوم.
اولادي درادامه گفت : پرسپوليس يك تيم پرطرفداراست وتلاش كادرفني وبازيكنان اين است كه بتوانيم انتظارات بحق آنان را برآورده نماييم وجبران مافات كنيم .

وي افزود : بازي با پاس براي ما حائزاهميت است كه پيروزي دراين ديدارباعث تقويت روحيه نفرات پرسپوليس درآستانه بازي با بايرن مونيخ خواهد شد.
اولادي درباره ديدارجمعه مقابل بايرن گفت : بايرن تيم بزرگي است كه نفرات صاحب نامي ازجمله علي كريمي ، اوليوركان ، ميشاييل بالاك ، روي ماكاي ، زي روبرتو ، كلوديو پيزارو ، ويلي سانيول دراين باشگاه عضويت دارند. بازي با اين باشگاه نامداربراي پرسپوليس ازجايگاه بالايي برخورداراست واميد است بتوانيم با ارائه يك بازي حساب شده ، زمينه سازبازي هاي جدي تردرديدارهاي ليگ برتروجام حذفي شويم.

 

کد مطلب 276040

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