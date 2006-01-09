پيروزي برپاس مي تواند باعث افزايش روحيه ما جهت ديدار با بايرن مونيخ شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اولادي دراين خصوص گفت : دو جلسه محروميت من لغو شد و جادارد ازمقامات فدراسيون فوتبال به اين دليل، تشكركنم .

وي افزود : تلاش مي كنم در تمرينات و بازيهاي آتي پرسپوليسي با تمام وجود درخدمت تيم باشم و درديداربا پاس و بايرن مونيخ به مهره اي قابل اطمينان تبديل شوم.

اولادي درادامه گفت : پرسپوليس يك تيم پرطرفداراست وتلاش كادرفني وبازيكنان اين است كه بتوانيم انتظارات بحق آنان را برآورده نماييم وجبران مافات كنيم .

وي افزود : بازي با پاس براي ما حائزاهميت است كه پيروزي دراين ديدارباعث تقويت روحيه نفرات پرسپوليس درآستانه بازي با بايرن مونيخ خواهد شد.

اولادي درباره ديدارجمعه مقابل بايرن گفت : بايرن تيم بزرگي است كه نفرات صاحب نامي ازجمله علي كريمي ، اوليوركان ، ميشاييل بالاك ، روي ماكاي ، زي روبرتو ، كلوديو پيزارو ، ويلي سانيول دراين باشگاه عضويت دارند. بازي با اين باشگاه نامداربراي پرسپوليس ازجايگاه بالايي برخورداراست واميد است بتوانيم با ارائه يك بازي حساب شده ، زمينه سازبازي هاي جدي تردرديدارهاي ليگ برتروجام حذفي شويم.