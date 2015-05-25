سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی موسسه عسکریه در پروژه بام کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر دوشنبه در نشست استاندار کرمان با مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری عسکریه از همکاری این موسسه با شهرداری کرمان برای اجرای پروژه های مشارکتی خبر داد و گفت: پروژه بازارچه مصالح ساختمانی بهار رضوی یکی از این طرح هاست که دارای پیشرفت فیزیکی خوبی است.

وی گفت: در این پروژه سهم شهرداری زمین و سهم موسسه مالی و اعتباری عسکریه اجرای پروژه است.

شهردار کرمان در ادامه پروژه بام کرمان را شامل هتل، تله کابین و جاده دسترسی دانست و افزود: زمین مربوط به تله کابین باید تعیین تکلیف شود.

وی از نهایی شدن این پروژه خبر داد و افزود: کارهای مطالعاتی جاده دسترسی به بام کرمان انجام و در شهرداری تصویب شده است.

سیف الهی ادامه داد: برای اجرای پروژه گفته شده ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی موسسه مالی و اعتباری عسکریه صورت گرفته که با مشارکت شهرداری اجرا می شود.

شهردار کرمان از در نظر گرفته شدن هشت هزار هکتار زمین مسطح در بالای کوه های صاجب الزمان برای این منظور خبر داد و گفت: از این میزان پنج هکتار برای فضای سبز و سه هزار هکتار برای امکان تفریحی در نظر گرفته شده است.

شهردار کرمان احداث هتل در بام کرمان را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: شهر کرمان نیازمند اجرای طرح های تفریحی است.

این مسئول با اشاره به احداث ساختمان شهرداری توسط موسسه عسکریه تصریح کرد: این پروژه نیز از پیشرفت مناسبی برخوردار است.