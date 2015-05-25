جاده دسترسی به بام کرمان نیمه شعبان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر دوشنبه در نشست با مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری عسکریه پروژه بام کرمان را پروژه ای سودمند برای سرمایه گذار دانست و گفت: به طور قطع سالیانه ۵۰ هزار نفر از این پروژه دیدن خواهند کرد.

وی از واگذاری زمین مربوط به احداث تله کابین به موسسه مالی و اعتباری عسکریه خبر داد و افزود: در صورت سرمایه گذاری در این پروژه سند زمین به نام سرمایه گذار خواهد شد.

رزم حسینی احداث تله کابین را اقدامی فوق العاده دانست و تصریح کرد: مردم کرمان ۲۰ سال منتظر اجرای تله کابین هستند.

استاندار کرمان از سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی موسسه مالی و اعتباری عسکریه به منظور ساخت هتل در بام کرمان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی جاده منتهی به بام کرمان همزمان با میلام امام زمان(عج) در کرمان کلید می خورد.

رزم حسینی گفت: کرمان نیازمند طرح های تفریحی بوده تا افراد بتوانند از تفریحات سالم بهره ببرند.

وی به باغ فتح آباد کرمان اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه این باغ تاریخی هنوز آماده نشده است، اما در ایام نورز ۳۰ هزار نفر از این مکان بازدید کرده اند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان اظهارات موسسه مالی و اعتباری عسکریه در خصوص بروکراسی اداری را به حق دانست و افزود: قوانین مزاحم بر سر راه سرمایه گذاری باعث کند شدن روند سرمایه گذاری شده است.

وی از پی گیری برای رفع قوانین مزاحم خبر داد و ابراز داشت: مدت ۹ ماه است که برای زمین پتروشیمی کرمان با تهران درگیر هستیم.

رزم حسینی همچنین به ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت کرمان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر کرمان به سه هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ابراز داشت: وضعیت بیمارستان های استان کرمان نامطلوب است و کرمان در این زمینه دچار عقب ماندگی است.