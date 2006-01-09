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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۷

در قزاقستان؛

خيريه هاي عيد قربان بدون توجه به دين و نژاد توزيع مي شود

اتحاديه مسلمانان قزاقستان فتوايي به مناسبت اقدامات خيريه عيد قربان صادر و اعلام كرد خيريه هاي مسلمانان قزاقستان بدون توجه به دين، نژاد و سياست به مردم نيازمند اهدا مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اتحاديه مسلمانان قزاقستان به موجب اين فتوا از تمام روحانيون مسلمانان خواسته است هدايت بنيادهاي خيريه را در روز عيد قربان برعهده گيرند.

در اين فتوا آمده است: تمام مساجد قزاقستان در طول عيد قربان بايد محلي براي اهداي خيريه داشته باشند. اجناس و مبالغ اهدايي مسلمانان در ابتدا به تمام خانه هاي نگهداري ايتام و پس ازآن به خانه هاي نگهداري سالمندان ارسال مي شود.

اتحاديه مسلمانان قزاقستان تأكيد كرد: خيريه هاي عيد قربان بدون توجه به دين، نژاد و سياست به مردم نيازمند اهدا مي شود.

کد مطلب 276044

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