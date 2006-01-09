موسيقي كلاسيك در سالن رودكي نقد مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، 21 دي ماه روز نخست جشنواره بين المللي موسيقي فجر بخش پژوهش موسيقي كلاسيك در سانس 16به سخنراني عليرضا مشايخي درباره موسيقي چند فرهنگي اختصاص يافته است .

روز 22 دي ماه فعاليت آهنگسازان بررسي مي شود كه مجيد توسلي از شاگردان شاهين فرهت "سونات شماره 26 بتهوون و بالمادا شماره سوم از شوپن را اجرا مي كند.

روز سوم اين بخش در عرصه پوسيقي كلاسيك به موضوع "موسيقي كلاسيك و جامعه ايران " مي پردازد كه فريد عمران و امير صراف قطعاتي را خواهند نواخت.

موسيقي و عرصه فعاليت هاي حرفه اي موضوعي است كه روز چهارم 24 دي ماه بدان پرداخته مي شود .در اين روز سرير به همراه فرهت ، صراف و دكتر آذين موحد سخنراني خواهند كرد.همچنين اركستر زهي پارسيان نيز اثري از دكتر شاهين فرهت را مي نوازند.

پنجمين روز از بخش پژوهش موسيقي كلاسيك به مبحث "امكانات اجرايي در موسيقي كلاسيك " اختصاص دارد كه آيدين احمدي نژاد به همراه امير صراف به پرسش علاقمندان پاسخ خواهند داد. در اين روز اركستر زهي پارسيان قطعاتي از آهنگسازان ايراني خارجي را اجرا مي كند.

بخش هاي پژوهشي و بخش نظري جشنواره موسيقي فجر براي دانشجويان موسيقي با ارايه كپي كارت دانشجويي رايگان خواهد بود.

بيست و يكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 21 تا 29 در تهران برگزار مي شود.