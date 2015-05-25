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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۴۹

سلاجقه:

طوفانی با سرعت ۵۵ کیلومتر کرمان را درنوردید

طوفانی با سرعت ۵۵ کیلومتر کرمان را درنوردید

کرمان - کارشناس هواشناسی استان کرمان از بروز طوفانی با سرعت ۵۵ کیلومتر در شهر کرمان خبر داد.

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: هوای استان کرمان طی روزهای اخیر شاهد روند صعودی است و پیش بینی می کنیم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: پدیده غالب امروز هوا در استان کرمان بروز تند باد بود بطوریکه سرعت آن به ۵۵ کیلومتر در ساعت رسید اما در سایر مناطق استان شاهد وجود گرد و غبار بودیم که این روند در روز سه شنبه نیز تداوم خواهد یافت.

وی ادامه داد: گرد و غبار موجود در شهرستان انار در مرکز استان یزد و کرمان در روزهای اخیر به دلیل وجود کانونهای شن محلی و بروز تند باد بوده است.

وی میزان گردو غبار در شرق استان کرمان را دارای بیشترین شدت در استان دانست.

وی همچنین از احتمال بروز بارش باران مقطعی در برخی از مناطق استان کرمان خبر داد.

 

کد مطلب 2760456

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