از بسته بودن درهای شادی تا انتقاد از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست استاندار هرمزگان با جمعی از نخبگان استان هرمزگان عصر دوشنبه برگزار شد که در ابتدای این نشست مسعود پاکزاد مشاور استاندار هرمزگان در حوزه روابط عمومی و امور بین الملل بیان داشت: این جلسه با هدف هم اندیشی با استاندار هرمزگان و استفاده از دیدگاه نخبگان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های استان تشکیل شده و از نخبگان انتظار داریم برای ادامه راه نیز ما را همراهی کنند.

در ادامه نیز تعدادی از نخبگان استان هرمزگان به ارائه نظرات خود پرداختند که عفت جودار کارشناس ارشد متالوژی خواستار ارتباط بیشتری میان بنیاد ملی نخبگان و دستگاه های اجرایی و تجاری سازی طرح های خلاقانه و اختراعات شد.

در ادامه سید عبدالباعث قتالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با تاکید بر اینکه برای مشکل اشتغال باید چاره اندیشی شود، عنوان کرد: افراطی گری تحت هر شرایطی محکوم است و خوشبختانه استان هرمزگان به لحاظ وحدت و رعایت اعتدال شرایط خوبی دارد.

صغری فلاحی دکترای پزشکی مولکولی و نفر دوم جشنواره از ایده تا اختراع نیز در این نشست بیان داشت: مهمترین مشکل پارک و علم فناوری در هرمزگان نداشتن فضای فیزیکی و آزمایشگاهی مناسب است که باید برای این مشکلات چاره اندیشی شود.

مستعلی امیری عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در بخش دیگری از این جلسه خواستار استفاده از ظرفیت نخبگان برای کمک به بخش کشاورزی شد و عنوان کرد: یکی از مشکلات این بخش تخریب منابع و شیوع بیماری های مختلف است که نخبگان می توانند این امور را ساماندهی و به بخش کشاورزی کمک کنند.

در ادامه مهدی شیرخانی فعال حوزه محیط زیست و گردشگری اظهار داشت: نگاه ما در توسعه مبتنی بر صنایع دودکش دار بوده و توسعه با معنی و مفهوم صنایع این استان دیده شده در حالی که در عرصه های آبی و گردشگری دریایی و طبیعی هرمزگان ظرفیت بسیار خوبی دارد.

وی افزود: در بلندمدت مشکلات آلودگی ها را در هرمزگان خواهیم داشت و منابع طبیعی استان با چالش بهره برداری غیرپایدار انسان مواجه است.

دکتر مهدی مرادی پزشک و متخصص نوزادان نیز در این نشست از وضعیت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انتقاد کرد و گفت: بیمارستان شریعتی بندرعباس از کمبود امکانات رنج می برد و طرح انتقال بیمارستان شریعتی به بیمارستان خلیج فارس نیز طرحی بسیار ناشیانه بوده که نوزادان در این طرح دیده نشده اند.

در ادامه معصومه امیرزاده نویسنده و فعال فرهنگی و ادبی، هرمزگان را استانی ثروتمند برشمرد و بیان داشت: کمبود فضاهای فرهنگی در هرمزگان یک تهدید اجتماعی است که اگر با مشکل اشتغال گره بخورد می تواند به مسئله ای امنیتی تبدیل شود و حل مشکلات فرهنگی به خصوص در حوزه جوانان بدون حل مشکلات اقتصادی و کارآفرینی و اشتغال امکان پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: متاسفانه صدا و سیما از این استان سیاه نمایی کرده و نگاه قاچاق و نا امنی از هرمزگان را به کشور نشان می دهد و نگاه ملی نسبت به استان هرمزگان باید تغییر کند.

دکتر بیژن خشنود استاد جامعه شناسی نیز به مشکل بی تفاوتی اجتماعی شهروندان در بندرعباس اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 26 دستگاه فرهنگی در کشور سالیانه بودجه های فرهنگی را می گیرند و هر روز از کمبود بودجه ناله می کنند و نظارت و ارزیابی از کار این دستگاه ها انجام نشده است و باید مشخص شود بودجه های فرهنگی در کجا هزینه شده است.

وی افزود: نبود فضای شادی در جامعه نیز یکی دیگر از مشکلات است به گونه ای که برای مراسم های عزاداری کارناوال های عزاداری داریم اما برای ایام ولادت و اعیاد چنین چیزی نداریم و درهای شادی را به روی جامعه بسته ایم و باید جامعه را از فضای افسردگی عمومی نجات دهیم.

نخبگان برای رفع مشکلات راهکار ارائه دهند

جاسم جادری استاندار هرمزگان نیز در این نشست نخبگان را افراد شاخص یک جامعه و افرادی نواندیش، خلاق، مبتکر و ایده پرداز و صاحب فکر و اندیشه دانست و بیان داشت: ما از نخبگان انتظار داریم که در اصلاح امور و رفع مشکلات کمک کنند و علاوه بر طرح مشکلات نخبگان می توانند راهکارهای مناسبی ارائه دهند.

وی ادامه داد: نخبگان افرادی هستند که می توانند ما را در اداره امور کمک کنند و انتظار دارم از منظر افکار عمومی به نماینده دولت کمک کنید تا با ارائه راهکار بتوانیم مشکلات را حل و آنچه که شایسته مردم است را در دستور کار قرار دهیم و خروجی چنین جلساتی باید برنامه ریزی برای مسائل آینده هرمزگان باشد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه همواره به فکر متحول کردن معیشت مردم مرزنشین استان هرمزگان بوده ام، تصریح کرد: ما برای این کار طرح و ایده ارائه داده ایم و مسائل مربوط به زندگی و ضرورت تحول در زندگی مردم هرمزگان را منعکس کرده ایم که آخرین طرح ما نیز فروش سوخت در نقاط مرزی است که با ارائه چند ایده منتقل شده و در انتظار صدور مجوز آن هستیم.

جادری افزود: برای صادرات احشام نیز مشکل داشتیم که با پیشنهاد مدیریت استان فروش و صادرات آن آزاد شد.

وی تصریح کرد: ما به عنوان مجری قانون موظف هستیم که سیاست های کلان را اجرایی کنیم و با وجود افزایش کشفیات محموله های قاچاق سوخت و کالا در هرمزگان، برای معیشت مردم نیز باید چاره اندیشی شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان وظیفه استانداری را هدایت، راهبری، نظارت و ارزیابی و کنترل امور مختلف برشمرد و عنوان کرد: بودجه بخش فرهنگ نزدیک به شش هزار میلیارد تومان است که فقط 175 میلیارد تومان آن در اختیار دولت است و 26 دستگاه در کشور متولی امر فرهنگ هستند و تنها جایی که استاندار مسئول اول آن نیست بخش فرهنگ است و استاندار به عنوان نفر دوم شورای فرهنگ عمومی محسوب می شود.

جادری خاطرنشان کرد: در بخش مسائل فرهنگی و هنری و افزایش شادابی جامعه ما نیز دغدغه داریم و می خواهیم مردم شادابی و نشاط بیشتری داشته باشند.

وی همچنین خواستار افزایش شرکت های دانش بنیان در هرمزگان شد و اظهار داشت: افرادی که در این زمینه علاقه مند هستند باید در بخش ابتکارات و خلاقیت حتما کمک کنند تا از علم و هنر آنها بهره ببریم و انتظار ایده هایی را داریم که به ارتقای نیازهای جامعه کنند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه مسائل مختلف باید توسط نخبگان به ما منتقل شود، اضافه کرد: بنده به عنوان مجری قانون باید بتوانم از اجرای قانون صیانت کنم و اگر کسی به دنبال ایجاد اختلاف و تنش در جامعه است او را بازخواست کنم و به هیچ کس حق نخواهم داد امنیت این استان را تحت هیچ عنوان خدشه دار کند.

جادری گفت: علاوه بر این بنده مسئول دیگر بخش ها نیز هستم اما برخی مسائل به حدی پیچیده شده که نیاز است اصلاح شود و با توجه به مسائلی که مطرح شد از معاونت سیاسی و امنیتی می خواهم تا گزارش جامعی از وضعیت بهداشت و درمان استان تهیه شود.

وی در ادامه نیروها و جوانان بومی و ماندگار هرمزگان را اولویت بهره مندی از اشتغال صنایع غرب بندرعباس دانست و تصریح کرد: بنده همواره تلاش کرده ام تا از مدیران و نیروها و منافع و منابع استان دفاع کنم و با وجود اینکه هرمزگان استانی فرامنطقه ای است، اعتقاد دارم نیروهای این استان باید رشد کنند و در این راستا برای اولین بار توانستیم مدیران را در سطح استانداری و معاونین استاندار از نیروهای هرمزگانی انتخاب کنیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان تاکید کرد: برای آبادانی استان هرمزگان باید از همه کمک بگیریم و بخواهیم در این استان سرمایه گذاری کنند چون هرمزگان دروازه اقتصاد و توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود.

جادری با بیان اینکه نخبگان از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه جامعه هستند، خاطرنشان کرد: با روحیه ای که در مدیریت استان حاکم است همه برای پیشرفت استان هرمزگان متحد هستند و نخبگان نیز با در نظر گرفتن شرایط و امکانات باید در این زمینه کمک کنند.

وی به ایجاد تعاونی های تولیدی توسعه در شهرستان ها اشاره کرد و بیان داشت: انتظار داریم از طریق این تعاونی ها در شهرستان ها اشتغال ایجاد شود و همچنین توجه داشته باشیم که بخش خصوصی کمک حال نظام و دولت است و می تواند جامعه را متحول کند.

استاندار هرمزگان افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های ما عبور از بحران کم آبی در فصل تابستان است و همچنین با توجه به نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف در کشور باید با حوصله به سمتی پیش برویم که در مسائل امنیتی نیز دچار چالش نشویم.

جادری در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری، عنوان کرد: از نخبگان انتظار داریم در این عرصه نیز جامعه را به سمت مناسبی هدایت کنند و بنده وظیفه مراقبت از آراء را دارم و به عنوان مجری انتخابات باید اصل بی طرفی را رعایت کنیم.

وی گفت: همچنین باید توجه داشته باشیم که در انتخابات یکدیگر را تخریب نکنیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان اظهار داشت: برای جلسات آینده باید توسط نخبگان راهکار هم ارائه شود و به این سوال پاسخ دهید که اگر استاندار بودید چه اقدامی برای رفع مشکلات انجام می دادید.