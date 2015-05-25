افغانستان عنوان نخست مسابقات دانشجویان غیرایرانی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین دوره مسابقات ورزشی و فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی عصر دوشنبه با حضور مسئولان کشور و استانی و دانشجویان خارجی در آمفی تئاتر مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

عباس صادقی مدیر تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اسامی کشورهای برتر در بخش مجموع مدال ها را به این شرح اعلام کرد: کشور اول افغانستان با کسب ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۸ برنز و امتیاز مجموع ۲۲۳. کشور دوم بخش مجموع مدال ها چین با ۳ طلا، ۴ نقره، ۲ برنز و ۵۴ امتیاز، کشور سوم بخش مجموع مدال ها عراق با ۱ طلا، ۱ نقره، ۳ برنز و ۳۲ امتیاز.

وی ادامه داد: کشورهای لبنان با کسب ۳۰ امتیاز، تاجیکستان ۲۷ امتیاز و سوریه با ۱۴ امتیاز به ترتیب رتبه های سوم تا ششم را کسب کردند.

این مسئول بیان کرد: با تصمیم هیئت داوران در نحوه محاسبه امتیاز تیم ها مدال طلا ۱۰ امتیاز، نقره ۷ و برنز ۵ امتیاز برای تیم های شرکت کننده منظور شده است.