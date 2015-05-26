تبلیغ دین با محوریت منبر حفظ شود/ ضرورت تعامل در کارهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان سمنان به منظور جمع بندی و تبیین برنامه های سالجاری این نهاد در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود ضمن تاکید بر ضرورت حفظ محوریت منابر در تبلیغ دین افزود: تعامل سازنده با مراکز فرهنگی و مذهبی خصوصا حوزه های علمیه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب که بسیاری از فعالیت ها با نامه نگاری و طی مراحل اداری پیش نمی رود تصریح کرد: باید به تعامل صحیح و درست با همه نهادها و ارگان های مرتبط دست پیدا کنیم تا در سایه آن بخش عظیمی از کارها در سیر گردش اداری از گردونه انجام خارج نشود.

ضرورت آشنایی جامعه روحانیت با علوم روز

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به این که ارزیابی مبلغات سنتی و حوزوی در سطح استان باید به صورت جدی مد نظر باشد خاطر نشان کرد: اعزام مبلغ از برنامه های محوری سازمان تبلیغات اسلامی است و این وظیفه لزوم تبیین اهداف نظام، برنامه های سازمان و سیاست های اصلی نظام برای روحانیان را بیشتر می کند.

وی ضرورت آشنایی جامعه روحانیت با علم روز برای پاسخگویی به دغدغه های جوانان را ضروری خواند و عنوان کرد: برای تحقق این هدف، بررسی و نظارت کامل بر عملکرد روحانیان برای تاثیر گذاری بیشتر مورد تاکید قرار دارد.

شکری تبیین جایگاه ولایت و رهبری نظام را از دیگر وظایف روحانیان در تبلیغ دین معرفی و تاکید کرد: باید به ترویج فعالیت های قرآنی و افزایش کمی و کیفی خانه های قرآن روستایی و شهری توجه ویژه مبذول کرد.

نقش رسانه در ایجاد یا از بین بردن تنش در جوامع نباید فراموش شود

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست اهمیت اطلاع رسانی و ضرورت های آن را تشریح کرد و ابراز داشت: در اخبار ارسالی از ادارات تابعه باید حداقل هایی که به خبر ارزش خبری می دهد وجود داشته باشد.

محمد حسن مقدم نیا گفتگو های تفصیلی، گزارش های مناسبتی و پوششی را جزء اولویت های خبر رسانی ادارات دانست و اظهار داشت: درج تاریخ و محل برگزاری، نوع شرکت کنندگان، نام و سمت کامل سخنران و چینش خبر از موارد مهمی است که روابط عمومی های ادارات شهرستان ها باید در ارسال خبر به آن توجه داشته باشند.

وی دنیای امروز را دنیای ارتباطات و فضای مجازی و اطلاع رسانی خواند و گفت: اگر از این فضا فاصله گرفته و اهمیت آن را نادیده بگیریم به زودی بازنده میدان تهاجمات فرهنگی دشمنان خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان رسانه را ابزاری مهم در دفع ایرادات و شبهاتی که دشمن به دین وارد می کند معرفی کرد و افزود: نباید نقش رسانه را در ایجاد یا از بین بردن تنش در جامعه نادیده گرفت.

مقدم نیا در خاتمه از مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان ها خواست در ارسال اخبار فعالیت های خود اهتمام ویژه داشته باشند و خاطر نشان کرد: انجام چنین فعالیت هایی فضا را برای انجام کار فرهنگی و شناساندن ظرفیت های اداره کل به مردم و مسئولان فراهم خواهد کرد.