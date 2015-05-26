توجه به خانواده موجب ارتقای جامعه به سمت کمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه پزشکی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی خبرگزاری مهر با مسئولان بسیج رسانه که در محل موسسه شمیم خانواده در مشهد برگزار شد اظهار داشت: فعالیت های این موسسه شامل پنج بخش فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، کتابخانه و رایانه است که در راستای آموزش خانواده ها و کوکان و دانش آموزان ایجاد شده است.

وی فعالیت های بخش فرهنگی موسسه را شامل برگزاری مراسم های مذهبی عنوان کرد و افزود: هدف این موسسه رشد خانواده و ارتقاء فرهنگی افراد جامعه است به گونه ای که بتوانند در جامعه تأثیرگذار باشند.

مدیر موسسه شمیم خانواده مشخصه مهم این موسسه را فضای سالم و شاد برای دختران عنوان کرد و گفت: فضای این موسسه مورد اعتماد خانواده ها بوده و همین امر باعث شد تا بتوانیم خدمات آموزشی و فرهنگی گسترده ای برای مراجعه کنندگان داشته باشیم.

وی با بیان این که مخاطبان این موسسه از دوران پیش دبستانی تا سنین بزرگسالی در برگیرنده این آموزش ها هستند تحت عنوان ۷ آسمان قرار می گیرند ادامه داد: طبقه بندی آسمان از دوره پیش دبستانی آغاز می شود و دوران دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، دوران عقد و تشکیل زندگی را شامل می شود.

وی با اشاره به این که پیش از این فعالیت های این موسسه متمرکز بر ارائه خدمات به بانوان بود گفت: اکنون موسسه به تمامی اعضای خانواده خدمات فرهنگی و مذهبی ارائه می کند و سعی داشته تا مهارت های زندگی را در بین خانواده ها افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه شمیم خانواده از جمله موسسات فرهنگی شهر مشهد است که با هزینه و مدیریتی جمعی از بانوان مذهبی و متدین این شهر و با هدف ارتقای سطح مهارتی خانواده ها اداره می شود.