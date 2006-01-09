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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۱

دو روايت متفاوت كلينت ايستوود از نبرد آيو جيما

استوديوهاي دريم وركز و برادران وارنر براي نمايش فيلمهايي كه توسط كلينت ايستوود ساخته شده اند ، با يكديگر اختلاف دارند.

" كلينت ايستوود "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، هنوز تاريخ دقيقي براي اكران فيلم هاي " پرچم پدران ما " و " خورشيد سرخ ، شن سياه " ساخته كلينت ايستوود اعلام نشده اين درشرايطي است كه هر دو فيلم داستان نبرد آيو جيما را درمحوريت دارند با اين تفاوت كه يكي ازآنها اين نبرد را ازديدگاه  آمريكايي ها روايت مي كند وديگري از نقطه نظر ژاپني ها.

ايستوود ساخت فيلم " خورشيد سرخ " را ازماه مارس آغاز كرد و هنوز كاربرروي اين اثرادامه دارد. كارگردان اسكاري سينما درتلاش است تا موافقت رسمي دولت ژاپن را براي فيلمبرداري در آيو جيما بدست آورد .

ايريس ياماشيتا ، فيلمنامه نويس ژاپني - آمريكايي نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهده دارد وبراي نيل به اين هدف با پل هاگيس ، فيلمنامه نويس " پرچم پدران ما " مشورت مي كند .

شنيده ها حاكي ازاين است كه ايفاي نقش محوري اين اثر برعهده  كن واتانيبي است .

کد مطلب 276051

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