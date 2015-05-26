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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۱۵

قادرمرزی:

سرمایه گذاری دولتی به عنوان مشوق بخش خصوصی در کردستان ضروری است

سرمایه گذاری دولتی به عنوان مشوق بخش خصوصی در کردستان ضروری است

سنندج- نماینده شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری دولتی به عنوان مشوق بخش خصوصی در کردستان امری لازم وضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه شورای اداری کردستان در سال 94 که با حضور معاون اول رییس جمهور در سنندج تشکیل شد، گفت:  مطالبات و انتظارات مردم کردستان به دلیل بی توجهی های تاریخی که به آنها شده، زیاد است.

وی عنوان کرد: درحال حاضر یکی از معضلات کردستان بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است و همین امر منجر به ایجاد افسردگی شدیدی در مردم این استان شده است.

وی رفع مشکل بیکاری را نیازمند ایجاد تحرک اقتصادی در استان خواند و بیان کرد: سرمایه گذاری دولتی به عنوان مشوق بخش خصوصی در کردستان امری لازم وضروری است.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم ارزش افزوده کردستان 2/. درصد از کشور است.

قادرمرزی عنوان کرد: بانک های استان در پرداخت تسهیلات همکاری نمی کنند و متاسفانه بروکراسی شدیدی بر بانک ها حاکم است.

وی ادامه داد: کشاوری استان رها شده است و در این زمینه کاری هم از مسئولان استان بر نمی آید و تقویت این بخش نیاز به برنامه کشوری دارد.

وی مدیریت منابع آبی استان کردستان توسط سایر استان های کشور را بی احترامی به مردم خواند و گفت: سهم استان کردستان از آب سد شهید کاظمی سقز کمتر از4 درصد و از سد تالواربیجار هم  کمتر از 27 درصد است.

نماینده شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار داریم در دولت تدبیر و امید 3تا 4 هزار فرصت شغلی در کردستان ایجاد شود.

نماینده شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: انتظار نداریم در چند سال محرومیت و مظلومیت تاریخی کردستان برطرف شود ولی انتظار داشتیم مسئولان ارشد کشور در سفر به کردستان طرح ها بزرگی هم چون نیروگاه و بزرگراه افتتاح کنند.

محسن بیگلری بیان کرد: علارغم اینکه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به دنبال سفر مقام معظم رهبری به استان اختصاص یافته و هزینه شده است ولی مشکلات این استان همچنان پابرجاست و این نشان می دهد که رفع مشکلات کردستان نیازمند بودجه 50، 60 هزار میلیارد تومانی است.

کد مطلب 2760518

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