کشته شدن ۱۰ نظامی سعوی در کمین نیروهای مردمی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، در جریان کمین نیروهای مردمی و ارتش در مرز میان یمن و عربستان دست کم ۱۰ نظامی عربستان کشته شدند.
در همین راستا کمیته های مردمی و نیروهای ارتش یمن پایگاه «ام بی سی» عربستان را به تصرف خود در آورده و یک خودروی نظامی عربستان را به آتش کشیدند.
بیش از ۱۰ نظامی عربستان سعودی در کمین ارتش و نیروهای مردمی یمن کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، در جریان کمین نیروهای مردمی و ارتش در مرز میان یمن و عربستان دست کم ۱۰ نظامی عربستان کشته شدند.
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