کشته شدن ۱۰ نظامی سعوی در کمین نیروهای مردمی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، در جریان کمین نیروهای مردمی و ارتش در مرز میان یمن و عربستان دست کم ۱۰ نظامی عربستان کشته شدند.

در همین راستا کمیته های مردمی و نیروهای ارتش یمن پایگاه «ام بی سی» عربستان را به تصرف خود در آورده و یک خودروی نظامی عربستان را به آتش کشیدند.