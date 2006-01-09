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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۳۳

چين با هزينه 2 ميليارد دلاري يكي از ميادين نفتي نيجريه را مي خرد

شركت ملي نفت چين اعلام كرد، اين شركت قصد دارد با صرف هزينه 2 ميليارد دلاري يكي از حوزه هاي نفت و گاز نيجريه را خريداري نمايد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بي بي سي، شركت ملي نفت دور از ساحل چين كه يكي از چهار شركت بزرگ نفتي چين محسوب مي شود، اعلام كرد قصد دارد بخشي از سهام يكي از حوزه هاي بزرگ نفت و گاز نيجريه را كه هم اكنون شركت توتال بر روي آن كار مي كند، خريداري كند.

بر اساس اين گزارش، حوزه نفتي مورد نظر شركت نفت دور از ساحل چين در 200 كيلومتري سواحل نيجريه قرار دارد، كه شش سال پيش كشف شد و نيازمند ميلياردها دلار سرمايه گذاري به منظور به بهره برداري رسيدن كامل است.

 شركت ملي نفت دور از ساحل چين به منظور عرضه نفت و گاز به بازار چين قصد دارد در حوزه هاي نفتي كشورهاي توليد كننده نفت سرمايه گذاري نمايد و تاكنون نيز دارايي هاي نفتي مختلفي در كشورهاي اندونزي و استراليا خريداري نموده است.

بر اساس اين گزارش، اين شركت سال گذشته نيز قصد خريد شركت نفتي اونوكال آمريكا را داشت كه به علت مخالفت دولت آمريكا اين معامله انجام نگرفت.

کد مطلب 276054

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