سفررئیس جمهور به غرب استان تهران برکات فراوانی به همراه خواهدداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی در حاشیه مراسم دیدار مردم غرب استان تهران با رییس جمهور در ورزشگاه شهید ثمری در جمع خبرنگاران با تشکر از حضور حماسی مردم غرب استان تهران اظهار داشت: امروز یک اتفاق تاریخی در شهرستان های غرب استان تهران رخ داده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران افزود: مردم همواره با حضور پرشور خود نشان داده اند که پشتیبان نظام هستند و امروز نیز مردم غرب استان تهران بار دیگر این موضوع را اثبات کردند.

این مسئول با اشاره به استقبال مردم غرب استان تهران از سفر رییس جمهور دولت یازدهم ادامه داد: این شور مردم وصف ناشدنی است.

وی با اشاره به برنامه های سفر دکتر روحانی به غرب استان تهران عنوان کرد: رییس جمهور پس از سخنرانی در جمع مردم غرب استان تهران در ملارد برای افتتاح بازار بزرگ ایرانی-اسلامی به شهر اندیشه سفر می کنند.

چاووشی گفت: احتمالا رییس جمهور در ادامه سفر به غرب استان تهران با مسئولان شهرستان های قدس، ملارد و شهریار در شهرستان قدس دیدار خواهند کرد و قطعا این سفر برکات فراوانی را به همراه خواهد داشت.

گفتنی است این سفر اولین مرحله از سفر کاروان تدبیر و امید به شهرستان های استان تهران است و رئیس جمهور طی چهار الی پنج مرحله به تمامی شهرستان های استان تهران سفر می کند.

سه شهرستان غرب استان تهران شامل ملارد، شهریار و قدس در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که از برخی استانهای کشور بیشتر است که این امر نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به این منطقه است.