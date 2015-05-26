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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۵۲

رافا بنیتس گزینه جانشینی کارلتو؛

«آنچلوتی» نهمین قربانی «فلورنتینو پرس»/ «کارلوس کی‌روش» هم هست

«آنچلوتی» نهمین قربانی «فلورنتینو پرس»/ «کارلوس کی‌روش» هم هست

باشگاه رئال مادرید دوشنبه شب با برگزاری نشست فوق العاده اقدام به برکناری کارلو آنچلوتی کرد. وی نهمین قربانی رئیس حال حاضر باشگاه مادریدی به حساب می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچلوتی در سال ۲۰۱۳ جایگزین ژوزه مورینیو در تیم فوتبال رئال مادرید شد و با این تیم به یک عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، یک قهرمانی در جام باشگاه های جهان و یک قهرمانی در جام حذفی دست پیدا کرد.

وی شب گذشته تنها به این دلیل که در این فصل هیچ جامی به دست نیاورد از سمت سرمربیگری رئال برکنار شد.

کارلتو نهمین قربانی فلورنتینو پرس در ۱۲ سال گذشته است. 

پرس پیش از این ویسنته دل بوسکه، کارلوس کی‌روش، کاماچو، گارسیا-رمون، لوکزامبورگو، لوپس کارو، مانوئل پلگرینی و ژوزه مورینیو را از سمت مربیگری رئال مادرید برکنار کرده است.

طبق اعلام باشگاه رئال مادرید، رافائل بنیتس شانس بیشتری نسبت به اونای امه‎ری برای حضور بر روی نیمکت داغ رئال مادرید را دارد.

 

 

کد مطلب 2760575

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