بلاتکلیفی مردم زیر سایه پروژه تقاطع کاج/ عیدانه ای که پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، «تقاطع غیر همسطح بلوار کاج تا پایان سال جاری بهره برداری می شود» این تیتر، روز ۲۰ دی ماه سال گذشته روی خط خبری بسیاری از رسانه های استان رفت. تقاطع غیر همسطح بلوار کاج قرار است تردد خودروها در معابر شمال شهر کرج را ساماندهی کند، این تقاطع ۴۵۰ متر طول دارد و دارای سه لاین حرکتی است که با توجه به حجم ترددها در این مسیر می تواند بخش قابل توجهی از ترافیک منطقه کاسته و به روانسازی ترافیک منجر شود.

همیشه شنیده ایم که یکی از دغدغه های بزرگ مدیریت شهری روان سازی ترافیک و مهار این معضل است. به همین منظور و بر اساس مصوبات شورا و شهرداری طی دو سال گذشته بیش از یکهزار میلیارد تومان به پروژه های احداث تقاطع های غیر همسطح تزریق شد. و باز هم همیشه این شعار را شنیده ایم که این پروژه ها مطابق با استانداردهای جهانی ساخته می شود. شاید دلیل تاخیر در بهره برداری این پروژه همگام سازی با استانداردهای جهانی است.

رییس کمیسیون عمرانی شورای شهر کرج و معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج دو مسئولی بودند که قبل از سال جدید خبر از بهره برادری این پروژه در انتهای سال گذشته را دادند.

پروژه تقاطع غیرهمسطح کاج که قرار بود به عنوان عیدانه ای از سوی شهرداری و شورای شهر به شهروندان کلانشهر کرج باشد، با گذشت دو ماه و اندی از سال جدید هنوز به بهره برداری نرسیده است برای بررسی بیشتر به اظهارات مسئولان شهری در رابطه با این پروژه می پردازیم. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج در تاریخ بیست دی ماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها از بهره برداری پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار کاج تا پایان سال گذشته خبر داده بود.

حجت غلامرضایی آغاز مراحل اجرایی تقاطع غیر همسطح بلوار کاج را اسفند ماه سال ۹۲ با انعقاد قراردادی با پیمانکار مربوطه اعلام کرد و از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه خبر داده بود.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرده بود: برای انسجام بخشی به فعالیت های مرتبط با ترافیک، طرح جامع مطالعات ترافیکی این کلانشهر طی چند ماه آینده نهایی شده و به تصویب مراجع قانونی اعم از شورای عالی ترافیک خواهد رسید تا اقدامات مدیریت شهری با معیارهای قانونی و استانداردهای موجود همخوانی و انطباق لازم را داشته باشد. تکمیل آمار و اطلاعات مربوط به این طرح در مراحل نهایی است و در صورت تصویب به وزارت کشور ارسال می شود.

سال ۹۳ تمام شد و در حال حاضر بیش از دو ماه از سال ۹۴ گذشته است و این طرح هنوز به بهره برداری نرسیده است، غلامرضایی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگو دیگری با رسانه ها با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی تقاطع غیرهمسطح کاج که احداث آن با صرف اعتباری بالغ بر ۱۱۳ میلیارد ریال بیش از یک سال به طول خواهد انجامید، از افتتاح آن ظرف سه ماه آینده خبر داد و گفت: با بهره برداری از تقاطع مذکور، مسیر دسترسی در بخش زیرگذر از جنوب به غرب بلوار استقلال به کاج و از شمال به جنوب، ورود به پل جانبازان را برای خودروهای گذری تسهیل می کند.

در ادامه به اظهارات معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج می پردازیم، علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با رسانه ها اظهار کرده بود: احداث تقاطع غیرهمسطح کاج با توجه به اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های مهندسان و متخصصان حوزه فنی و عمرانی انجام گرفته و اهداف متعدد ترافیکی را مد نظر قرار داده است.

وی گفت: با توجه به بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح جانبازان و افزایش ظرفیت بلوار استقلال و حجم چپگرد جنوب به غرب، ضرورت ساخت رمپ جهتی به منظور روان سازی ترافیک در این مسیر ضروری به نظر می رسید. بر همین اساس احداث تقاطع غیرهمسطح کاج مورد توجه قرار گرفت تا با طراحی و اجرای آن بتوان امکان دسترسی مستقیم شمال به جنوب بلوار استقلال را تسهیل و فراهم کرد.

طلسم افتتاح پروژه کاج خردادماه می شکند

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج اعتبار اختصاص داده شده به این طرح را مبلغی معادل ۱۱۳ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: مجری طرح شرکت تونل سد آریانا است. که طبق قرارداد منعقده موظف به تحویل پروژه ظرف مدت ۹ ماه بوده است.

به دلیل برخورد با آبهای زیر سطحی خللی در روند انجام کار ایجاد و در تکمیل آن وقفه زمانی ایجاد کرده است در همین خصوص علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا این پروژه به بهره برداری نرسیده است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل برخورد با آبهای زیر سطحی خللی در روند انجام کار ایجاد و در تکمیل آن وقفه زمانی ایجاکرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این پروژه بحث های مربوط و خاص به خود را دارد، گفت: وجود ۱۶ معارض یکی از دلایل تاخیر در به بهره برداری از این پرژه است و در حال حاضر با همکاری دستگاه های خدمات رسان این معارضان در حال رفع شدن هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت این پروژه به لحاظ فیزیکی چگونه است، گفت: عملیات خاکبرداری و اصلاح هندسی این پروژه به اتمام رسیده است و عرصه زیرگذر نیز ساخته شده است.

کمالی زاده در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر پروژه تقاطع غیر همسط کاج چند درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این پروژه بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احداث پروژه های غیرهمسطح مُسکنی موقت برای درد ترافیک کرج است

این مسئول در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه تاکنون برخی از مسئولان شهر تاریخ های متفاوتی را برای بهره برداری این پروژه اعلام کرده اند، این پروژه چه زمانی به بهره برداری می رسد، اذعان کرد: با توجه به پیشرفت کار، و همچنین با توجه به وضعیت حساس ترافیک در شهر این پروژه تا پایان خردادماه به بهره برداری خواهد رسید.

نزدیک به یکسال است که مردم منطقه عظیمیه به ویژه ساکنان انتهای بلوار کاج با گرد و خاک و سر صدای ناشی از حفاری ها برای این پروژه دست و پنجه نرم می کنند. ایجاد کارگاه برای این پروژه، تردد بسیاری از سکنان را با مشکل مواجه کرده است. در این منطقه و در مجاورت کارگاه های این پروژه تعداد بسیاری از مغازه های مکانیکی خوردوها وجود دارد ولی متاسفانه به دلیل مشکل در تردد، کاسبی این مغازه ها با مشکل جدی مواجه است و در واقع کاسبی بسیاری از مغازه داران در این منطقه فلج شده است.

مسئولان شهرداری ادعا می کنند دلیل تاخیر پروژه وجود معارضان و برخورد با آبهای سطحی است حال سوالی که ذهن برای بسیاری از شهروندان ایجاد شده است این است که چرا شهرداری برای احداث پروژه ها برآورد اولیه را انجام نمی دهد؟ چرا زمینه ها و بستر اجرای پروژه های این چنینی از قبل آماده نمی شد؟ به نظر می رسد ارائه چنین دلایلی منطقی نباشد.

در پایان؛ نباید از خاطر ببریم که احداث تقاطعات غیرهمسطح به عنوان مُسکنی موقت برا درد ترافیک در کلانشهر کرج است. باید کارشناسان مربوطه با بررسی پرترافیک ترین معابر، تدابیر مناسبی برای رفع معضل فعلی اغلب کلانشهرها از جمله کرج بیاندیشد.