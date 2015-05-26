۴۰ محله عشایری «بمرود» شهرستان زیرکوه آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی صبح سه شنبه از فاز یک پروژه آبرسانی به ۴۰ محله عشایری منطقه بمرود در شهرستان زیرکوه بازدید کرد.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در این بازدید اظهارکرد: برای تامین آب شرب مورد نیاز عشایر منطقه بمرود از یک حلقه چاه عمیق که در نزدیکی محلات عشایر واقع شده استفاده خواهد شد.

محمد ابراهیم ابراهیمی عنوان کرد: این چاه با دبی حدود ۱۵ لیتر بر ثانیه تا سال ۱۴۰۵نیاز آبی منطقه را به صورت کامل تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه برای انتقال آب به محلات عشایری نیاز به احداث بیش از ۹۲ کیلومتر لوله گذاری نیاز است، ادامه داد: احداث سه باب مخزن ذخیره، سه ایستگاه پمپاژ بالغ بر۱۰۰ حوضچه اجرای حدود ۱۰ کیلومتر خط انتقال برق با اعتباری بالغ بر۷۵ میلیارد ریال مورد نیاز است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی بیان داشت: منطقه عشایری بمرود از ۴۰ محله با حدود ۶۲۰خانوار و جمعیت دو هزار و ۶۵۰ نفر تشکیل شده است.

ابراهیمی اظهار داشت: ضریب رشد جمعیت پیش بینی شده برای محلات مورد مطالعه در طول دوره طرح ۱.۵درصد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دوره طرح برای پروژه ۲۷ سال برآورد شده است، افزود: نیاز آبی منطقه طرح ۱۵ لیتر بر ثانیه و نیاز آبی حداکثر روزانه در انتهای دوره ۲۴.۷ لیتر بر ثانیه است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: فاز نخست پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا پایان خرداد ماه به بهره برداری برسد.