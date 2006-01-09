چين سيستم آكادميك خود را ارتقاء مي بخشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اعضاي آكادميك چين متشكل از اعضاي آكادمي علوم (CAS) و اعضاي آكادمي مهندسين (CAE) هستند. سيستم آكادميك چين نقش موثري در رشد اقتصادي و دستيابي به پيشرفت هاي علمي و فناوري اين كشور ايفا مي كند. اين سيستم در گسترش سيستم دفاعي نيز نقش دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاري "شينهوا" چين آكادمي علوم خود را در سال 1949 و آكادمي مهندسي خود را در سال 1994 تاسيس كرد.
اعضاي اين دو آكادمي افرادي برخوردار از افتخارآفرينان علمي و تكنولوژيك هستند. در حدود 80 درصد از اعضاي آكادمي مهندسي اين كشور در زمينه هاي پژوهشي فعاليت دارند.
نظر شما