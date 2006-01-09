  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۲۹

چين سيستم آكادميك خود را ارتقاء مي بخشد

مقامات كشور چين قصد دارند سيستم آكادميك خود را ارتقاء بخشند. سيستم كنوني آكادميك اين كشور بسيار ابتدايي و جوان است و گسترش آن امري ضروري به نظر مي رسد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اعضاي آكادميك چين متشكل از اعضاي آكادمي علوم (CAS) و اعضاي آكادمي مهندسين (CAE) هستند. سيستم آكادميك چين نقش موثري در رشد اقتصادي و دستيابي به پيشرفت هاي علمي و فناوري اين كشور ايفا مي كند. اين سيستم در گسترش سيستم دفاعي نيز نقش دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاري "شينهوا" چين آكادمي علوم خود را در سال 1949 و آكادمي مهندسي خود را در سال 1994 تاسيس كرد.

اعضاي اين دو آكادمي افرادي برخوردار از افتخارآفرينان علمي و تكنولوژيك هستند. در حدود 80 درصد از اعضاي آكادمي مهندسي اين كشور در زمينه هاي پژوهشي فعاليت دارند.

کد مطلب 276060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها