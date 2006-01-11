نويسنده فيلمنامه فيلمهاي "ساحره"، "تيك" و "تكيه بر باد" در گفتگو با خبرنگار تلويزيون "مهر" درباره مجموعه "شبهاي برره" گفت: "به نظرم اين مجموعه از معدود كارهاي اپيزوديك طنز است كه به سراغ سوژههاي مردمي رفته و به زيبايي نقاط قوت و ضعف روابط اجتماعي و رفتار آدمها را نشان ميدهد. در واقع نگاه ظريفي داشته به معضلاتي كه در اين رابطه وجود دارد. يكي از نكات قابل تامل مجموعه "شبهاي برره" انتخاب مناسب سوژههاست، چرا كه با زبان شيرين مسائل جامعه را نقد ميكند، به همين دليل بينندگان با ديدن اين مجموعه همذاتپنداري ميكنند و رفتارهاي خوب و بد خود را در آن ميبينند."
فرهودي درباره اينكه آيا تعدد نويسندگان در اين مجموعه به اين موضوع كمك كرده است يا خير، افزود: "مسلماً كمك كرده است. با توجه به اين كه هر نويسندهاي دلمشغوليهاي خودش را دارد، يك تيم نگارش ميتواند به تنوع سوژهها در كار كمك كند. همچنين سرپرست نويسندگان پيمان قاسمخاني است كه بر متنهاي اين مجموعه نظارت دارد، حتي سوژههاي انتخاب شده نشان از هماهنگي بين نويسندگان اين مجموعه است. برخلاف برخي از كارها كه تعدد نويسندگان منجر به تداخل كار ميشود، اما در اين مجموعه اين مساله ديده نميشود و متنها يكدست هستند."
اين فيلمنامهنويس در ادامه افزود: "داستانهاي اين مجموعه در عين اينكه پيچيده نيست و به سادگي موضوعات براي مردم قابل فهم است، به كسي هم برنميخورد، چرا كه با زبان شيرين مسائل را مطرح ميكند. علاوه براين مهران مديري هم مخاطب خود را ميشناسد كه چگونه كاراكترها را انتخاب كند تا بينندكان پس نزنند. البته در اين كار سعي شده فاصلهگذاري با دوربين هم انجام شود. در برخي از مواقع مهران مديري به خوبي از اين تجربه استفاده كرده است، اما در بعضي از مواقع برخلاف انتظار بهره برده نشده است. البته اين مساله به سليقه كارگردان كار هم مربوط ميشود."
فرهودي كه فيلمنامه "دختري با كفشهاي كتاني" را به همراه پيمان قاسمخاني نوشته، خاطرنشان كرد: "نكات آموزشي اين مجموعه به نسبت بخش سرگرمكننده بيشتر است. البته اين نكات آموزشي خيلي غيرمستقيم مطرح ميشود و از شعار دوري كرده است. جنس بازيها هم در "شبهاي برره" قابل تقدير است كه با وجود اينكه دايره بازيها در كارهاي طنز محدود است، اما بازيگران اين مجموعه با توجه به تواناييهايشان از عهده نقشها به خوبي برآمدهاند."
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