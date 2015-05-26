«واندرلی لوکزامبورگو» از مربیگری فلامنگو برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکست دو بر یک مقابل تیم تازه راه یافته به رقابتهای لیگ برتر برزیل، آوای، و حضور این تیم در رده هفدهم در پایان هفته سوم رقابتها تنها با کسب یک امتیاز، دلیل اخراج این مربی ذکر شده است.

مربی پیشین تیم‌های رئال مادرید و سانتوس، در ژوییه سال گذشته در حالیکه فلامنگو در رده‌های پایانی جدول قرار داشت، هدایت این تیم را بر عهده گرفت. فلامنگو تحت هدایت این مربی جهش خوبی داشت و با کسب عنوان دهمی به کار خود پایان داد و همین امر سبب شد تا قرارداد وی در ماه نوامبر برای دو سال دیگر تمدید شود.

لوکزامبورگو در سال های ۱۹۹۱، ۱۹۹۵ و ۲۰۱۲ هم مربی فلامنگو بوده است. وی در مجموع از ۲۴۵ بازی که بر روی نیمکت این تیم نشسته ۱۲۷ پیروزی داشته، ۶۷ تساوی و ۵۱ شکست.