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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۹

«واندرلی لوکزامبورگو» از مربیگری فلامنگو برکنار شد

«واندرلی لوکزامبورگو» از مربیگری فلامنگو برکنار شد

واندرلی لوکزامبورگو تنها پس از ۱۰ ماه از حضور در تیم فوتبال فلامنگو، از مربیگری این تیم برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکست دو بر یک مقابل تیم تازه راه یافته به رقابتهای لیگ برتر برزیل، آوای،  و حضور این تیم در رده هفدهم در پایان هفته سوم رقابتها تنها با کسب یک امتیاز، دلیل اخراج این مربی ذکر شده است.

مربی پیشین تیم‌های رئال مادرید و سانتوس، در ژوییه سال گذشته در حالیکه فلامنگو در رده‌های پایانی جدول قرار داشت، هدایت این تیم را بر عهده گرفت. فلامنگو تحت هدایت این مربی جهش خوبی داشت و با کسب عنوان دهمی به کار خود پایان داد و همین امر سبب شد تا قرارداد وی در ماه نوامبر برای دو سال دیگر تمدید شود.

لوکزامبورگو در سال های ۱۹۹۱، ۱۹۹۵ و ۲۰۱۲ هم مربی فلامنگو بوده است. وی در مجموع از ۲۴۵ بازی که بر روی نیمکت این تیم نشسته ۱۲۷ پیروزی داشته، ۶۷ تساوی و ۵۱ شکست.

کد مطلب 2760620

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