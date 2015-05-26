رئیس جمهور وارد ورزشگاه شهید ثمری ملارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز حجت الاسلام حسن روحانی به منظور دیدار با مردم غرب استان تهران به این منطقه سفر کرد و در بدو ورود به این شهرستان با استقبال پرشور مردم این خطه مواجه شد.

جمع کثیری از مردم شهرستان های شهریار، ملارد و شهرقدس با تجمع در بیرون ورزشگاه شهید ثمری آماده استقبال از رییس جمهور بودند و به محض حضور رییس جمهور با سر دادن شعارهای مختلف، مقدم وی را به غرب استان تهران گرامی داشتند.

جمعی از وزرای دولت یازدهم از جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان بلند پایه دولتی نظیر محمد باقر نوبخت و محمد شریعتمداری رییس جمهور را در مراسم دیدار با مردم غرب استان تهران همراهی می کنند.

حجت الاسلام روحانی برای سخنرانی در جمع مردم غرب استان تهران وارد ورزشگاه شهید ثمری ملارد شد و تا دقایقی دیگر در جمع مردم شهرستان های شهریار، ملارد و شهر قدس سخنرانی خواهد کرد.

گفتنی است حجت الاسلام روحانی پس از سخنرانی در جمع مردم غرب استان تهران با حضور در شهرستان شهریار، بازار ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه را افتتاح می کند.

حضور در شهرستان قدس و دیدار با مسئولان استانی و ائمه جمعه و فرمانداران و مدیران شهرستان های غرب استان تهران از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به غرب استان تهران است.