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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۳۰

هيولاها از استوديوي يونيورسال پيكچرز به برادران وانر رفتند

شركت فيلمسازي برادران وارنرحقوق ساخت فيلم "موجودات وحشي كجا هستند" را از شركت فيلمسازي يونيورسال پيكچرز خريداري كرد.

" تام هنكس "، تهيه كننده فيلم موجودات وحشي كجا هستند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين اثركه درزمره آثار علمي تخيلي جاي دارد به  اقتباس ازكتاب مايوريك سنداك جلوي دوربين مي رود وازمحبوبيت بسياري نزد كودكان برخوردارست.

تهيه وتوليد فيلم " موجودات وحشي كجا هستند " توسط تام هنكس، هنرپيشه نامي سينما صورت مي گيرد و ساخت اين اثر برعهده اسپايك جونز، كارگردان فيلم اقتباس است.

داستان فيلم درمورد كودكي است كه درروياي ورود به دنياي هيولاها به سرمي برد اودرروياي خود مي بيند كه دراين دنيا هدايت گروهي ازهيولاها را برعهده گرفته است.

ديوايگرز فيلمنامه اين اثررا به رشته تحرير درآورده وفيلمبرداري ازماه هاي واپسين سال 2006 آغاز مي شود. جزييات مربوط به اين اثر كاملاً محرمانه نگهداشته شده اما شنيده ها حاكي ازاين است كه فيلم به مدد جلوه هاي كامپيوتري ساخته مي شود ومخاطبان سينما شاهد نقش آفريني هنرپيشگان با كاراكترهاي انيميشن خواهند بود.

 

کد مطلب 276064

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