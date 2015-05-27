کوروش ساسانیان نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «رمانی برای قتل» به خبرنگار مهر گفت: نمایش «رمانی برای قتل» قرار است از اوایل مردادماه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه برود. این اثر نمایشی اقتباسی از رمان «سن عقل» ژان پل سارتر است که برای اجرای صحنه ای آماده شده است.

وی افزود: در این نمایش فرهاد شریفی بعد از ۹ سال دوری از بازیگری تئاتر قرار است در سه نقش متفاوت بازی کند. النا آهی، سارا توکلی و خودم دیگر بازیگران «رمانی برای قتل» هستیم. این نمایش داستان زندگی نویسنده ای را روایت می کند که نماد هنرمندان است. همسر او ناخواسته باردار می شود و او که از داشتن فرزند بیزار است به دنبال راهی برای از بین بردن جنین می گردد و چون از لحاظ مالی نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد برای این کار به دنبال تهیه پول است اما در نهایت فرزند وی به دنیا می آید و ...

این کارگردان تئاتر درباره شیوه اجرایی نمایش بیان کرد: در اجرای این اثر نمایشی در عین اینکه تلاش کردم فلسفه اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر را در نمایش حفظ کنم اما با نگاه امروزی به اثر نگاه شده و شخصیت ها نیز به‌روز و ایرانیزه شده اند. البته تاکید زیادی روی ایرانی بودن شخصیت ها و مکان در نمایش نداریم اما فضاسازی نمایش به سمت ارائه کاراکترها و موقعیت های ایرانی گرایش دارد.

ساسانیان کارگردانی نمایش هایی چون «روبان قرمز»، «بازی استریندبرگ»، «آخه اینم شد زندگی؟» و ... را بر عهده داشته است.