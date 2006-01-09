به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم



قال الله تعالي: فإذاقضيتم منا سككم فاذكروالله كذكركم آبائكم او اشد ذكرا

(چون مناسك خود را به پايان برديد، خدا را چنان ياد كنيد كه پدران و برترين عزيزان خود را ياد ميكنيد، بل از آن نيز بيشتر) "سوره بقره آيه ي 200"

برادران و خواهران مسلمان!

روزهاي حج ، روزهاي اميد و نويد است. از سوئي شكوه همبستگي ميان مسافران خانه توحيد، در دلها اميد مي آفريند و از سوئي طراوت يافتن جانها به بركت ذكر الهي، گشايش درهاي رحمت را نويد مي دهد.

حاجيان پس از آنكه مناسك پر رمز و راز حج را كه خود لبالب از ذكر و خشوع است به جاي آوردند، بار ديگر به ذكر خدا فراخوانده مي شوند.

اين تاكيد از آنروست كه ياد خدا دلهاي افسرده را فروغ مي بخشد و نور ايمان و اميد در آن ميدمد... و دل آنگاه كه اميدوار و مومن است، آدمي را بر درست پيمودن ِگردنه هاي لغزنده و پرچالش زندگي و رسيدن به قله هاي كمال مادي و معنوي قادر مي سازد.

معنويت حج، همين در ذكرالله است كه چون روح در يكايك اعمال حج گنجانيده شده است. اين سرچشمه مبارك بايد پس از دوران حج نيز همچنان بجو شد و اين دستاورد، ادامه يابد.

آدمي در ميدانهاي گوناگون زندگي، قرباني غفلت خويش است. هرجا غفلت هست انهدام اخلاقي و انحراف فكري و هزيمت روحي نيز هست. و همين ضايعات است كه به نوبه خود ميتواند علاوه بر اضمحلال شخصيت افراد انسان، شكست ملتها و فروپاشي تمدنها را نيز پديد آورد.

حج يكي از برترين تدابير اسلام در غفلت زدائي است. بين المللي بودن اين مراسم، گويا اين پيام را مي رساند كه امت اسلامي درهويت جمعي خود نيز ، جدا از وظيفه فردي هر مسلمان، موظف به غفلت زدائي از خويشتن است.

عبادات و مناسك حج، فرصت مي دهد كه ما اسارت و وابستگي غفلتبار خود به لذت طلبي و هوس و تن آسائي را موقتا ترك كنيم. احرام وطواف و نماز و سعي و وقوف ، ما را از ياد خدا سرشار و به حريم الهي نزديك مي كند، و لذت انس با خدا را دركام جان ما مينشاند.

از سوي ديگر، شكوه و جلال اين گردهمائي بي نظير، ما را با واقعيت امت عظيم اسلامي كه فراتر از ملتها و نژادها و رنگها و زبانها است، آشنا مي سازد. اين جمع درهم تنيده و هماهنگ، اين زبانها كه همه به يك سخن مترنم اند، اين تَن ها و دلها كه همه بـــه يــك قبلـــه رو مي آورنــد ايــن انسانها كه دهها كشور و ملت را نمايندگي مي كنند، همه متعلق به يك واحد و يك مجموعه عظيم اند، و آن امت اسلامي است.

حقيقت آن است كه امت اسلامي دوراني دراز، در غفلت از خويش گذرانيده است. عقب ماندگي هاي امروز علمي و عملي و فرودست ماندن در ميدان سياست و صنعت و اقتصاد، محصول تلخ آن غفلتها است... و اكنون با تحول شگرفي كه در جهان پديد آمده يا در حال پديد آمدن است، امت اسلامي بايد غفلت هاي گذشته خود را جبران كند... و خوشبختانه برخي پديده هاي دوران كنوني، نويد دهنده آغاز اين حركت جبراني است.

ترديد نبايد كرد كه دنياي استكبار، بيداري مسلمانان و اتحاد اسلامي و پيشرفت ملتهاي ما در ميدانهاي دانش و سياست و نوآوري را ، بزرگترين مانع سلطه و سيطره جهاني خود مي شمارد و با همه توان با آن مي ستيزد. تجربه دوران استعمار و نواستعماري پيش روي ما ملتهاي مسلمان است. امروز كه دوران استعمار فرانوين است بايد از آن تجربه ها درس بياموزيم و بار ديگر براي مدتي طولاني، دشمن را بر سرنوشت خود مسلط نكنيم.

در آن دوران هاي تلخ و سياه، قدرتهاي مسلط غربي، همه ابزارهاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي و نظامي را براي تضعيف كشورها و ملتهاي مسلمان به كار گرفتند و تفرقه و فقر و جهل را بر آنان تحميل كردند.

غفلت و تنبلي و ضعف نفس بسياري از رجال سياسي، و مسئوليت ناپذيري بسياري از نخبگان فرهنگي ما به آنان كمك كرد، و نتيجه، غارت ثروتهاي ما، و تحقير و حتي انكارهويت ما، و نابود شدن استقلال ما شد.

ما ملتهاي مسلمان روز بروز ضعيف تر شديم و چپاولگران زياده خواه و سلطه طلب روز بروز قوي تر.

اكنون كه به بركت فداكاري مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران دربرخي از نقاط دنياي اسلام، بيداري اسلامي امواج خود را گسترش داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسياري از كشورهاي اسلامي به ميدان آورده و چهره غدّار سلطه طلبان براي بسياري از سياستمداران و زمامداران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگر سردمداران استكبار در پي ترفندهاي تازه براي ادامه و تحكيم سيطره ي خود بر دنياي اسلام اند.

شعار دموكراسي خواهي و حقوق بشر يكي از اين ترفندها است.

امروز شيطان بزرگ كه خود مجسمه شرارت و قساوت بر ضد بشر است، پرچم طرفـداري از حقـوق بشـر را بلند كرده و ملتهاي خاورميانه را به دموكراسي دعوت مي كند. دموكراسي مورد نظر امريكا در اين كشورها به معناي آن است كه دست نشاندگاني رام و مطيع، به كمك توطئه و رشوه و تبليغات اغواگر، در انتخاباتي ظاهراً مردمي و باطناً آمريكائي برسركاربيايند و عامل آمريكا در تحقق هدفهاي پليد استكباري شوند.

سرلوحه ي اين هدفها سركوب موج اسلامخواهي و به انزوا كشيدن دوباره ي ارزشهاي اسلامي است. همه ابزارهاي تبليغاتي و سياسي آمريكا و ديگر سلطه طلبان، امروز به كار افتاده است تا نهضت بيداري اسلامي را به تاخير اندازند و اگر بتوانند سركوب كنند.

ملتهاي مسلمان بايد امروز كاملاً هوشيار و مراقب باشند. و علما و پيشوايان ديني، روشنفكران و دانشگاهيان، نويسندگان و شاعران و هنرمندان، جوانان و نخبگان، همه و همه بايد با هوشياري و اقدام بهنگام، نگذارند، آمريكاي جهانخوار دوره جديدي از سلطه ي استعماري خود بر دنياي اسلام را آغاز كند.

شعار دموكراسي خواهي از سوي سلطه گراني كه سالها مدافع رژيمهاي ديكتاتوري در آسيا و آفريقا و قاره ي آمريكا بوده اند، پذيرفته نيست.

داعيه مبارزه با خشونت و تروريسم از كساني كه خود مروّج تروريسم صهيونيستي و مرتكب خونين ترين خشونتها در عراق و افغانستان اند، نفرت آور است.

ادعاي طرفداري از حقوق مدني از شيطانهايي كه جنايات تروريست خون آشامي چون شارون را برمردم مظلوم فلسطين، همواره تحسين و تشويق كرده اند، فريبي مستوجب لعن و نفرين است.

مرتكبان جنايات گوانتانامو و ابوغريب و زندانهاي مخفي در اروپا و تحقيركنندگان ملت عراق و فلسطين و پرورش دهندگان گروههائي كه به نام اسلام، خون مسلمانان را در عراق و افغانستان مباح مي شمرند، حق ندارند از حقوق بشر سخن بگويند.

دولتهاي آمريكا و انگليس كه شكنجه متهمان و حتي ريختن خون آنان در خيابانها را مجاز ميشمرند و حتي شنود مكالمات تلفني شهروندان خود بدون حكم قضائي را جايز مي دانند، حق ندارند خود را طرفدار حقوق مدني معرفي كنند.

دولتهائي كه با توليـد سـلاح اتمــي و شيميائــي و به كار گرفتن آن، تاريخ معاصر خود را سيه رو كرده اند، حق ندارند خود را متولّي عدم اشاعه ي صنعت هسته ئي قلمداد كنند.

برادران و خواهران مسلمان!

امروز جهان و به ويژه جهان اسلام دوران حساسي را مي گذراند. از سوئي امواج بيداري سراسر دنياي اسلام را فراگرفته ، و از سوئي چهره غدّار امريكا و ديگر مستكبران از پرده ي تزوير و ريا، بيرون افتاده است.

از سوئي حركت به سمت بازيابي هويّت و اقتدار در بخشهائي از جهان اسلام آغاز شده و در كشوري به عظمت ايران اسلامي، نهالهاي دانش و فناوري مستقل و بومي به بار نشسته و اعتماد به نفسي كه محيط سياسي و اجتماعي را متحول كرده بود به محيط علم و سازندگي كشيده شده است.

و از سوئي رخنه هاي ضعف و انحطاط در آرايش سياسي و نظامي دشمنان پديد آمده است. امروز عراق از سوئي و فلسطين و لبنان از سوئي نمايشگاه ضعف و عجز قدرت پرمدعاي امريكا و صهيونيزم است.

سياست خاورميانه ئي امريكا در نخستين گامهاي خودبا موانعي بزرگ مواجه شده وناكامي در اين سياست، به حربه ئي بر ضد طراحان آن تبديل شده است.

امروز روزي است كه ملتها و دولتهاي مسلمان مي توانند ابتكار عمل را به دست گيرند و كاري بزرگ را آغاز كنند.

كمك به ملت مظلوم فلسطين، حمايت از ملت بيدار عراق، حراست از ثبات و استقلال لبنان و سوريه و ديگر كشورهاي منطقه، وظيفه ئي همگاني است، و وظيفه نخبگان سياسي و ديني و فرهنگي و رجال ملّي و جوانان و دانشگاهيان ، سنگين تر از ديگران است.

وحدت و همدلي ميان پيروان مذاهب اسلامي و پرهيز از اختلافات فرقه ئي و قومي بايد از برجسته ترين شعارهاي اين نخبگان باشد. نشاط علمي ، نشاط سياسي، تلاش فرهنگي و بسيج كردن همه نيروها در اين صفوف اصلي، بايد سرلوحه دعوت آنان قرار گيرد.

دنياي اسلام براي مردمسالاري و حقوق بشر، محتاج نسخه ي مغلوط و بارها نقض شده ي غرب نيست، مردمسالاري در متن تعاليم اسلامي و حقوق انسان از برجسته ترين سخنان اسلام است. دانش را از دارندگان آن، از هرجا و هركه ، بايد آموخت ولي دنياي اسلام بايد همت كند تا هميشه شاگرد نماند و از استعدادهاي خود و همت خود براي نوآوري و ابتكار و توليد علم كمك بگيرد.

ارزشهاي غربي كه در كشورهاي آنان به فروپاشي اخلاقي و رواج شهوتراني و خشونت و قانوني كردن همجنس بازي و فضاحتهاي ديگري از اين قبيل انجاميده، قابل تقليد نيست.

اسلام با ارزشهاي والاي خود، برترين منبع رستگاري انسانها است و نخبگان ملتها وظيفه حتمي ِ بازخواني و ترويج اين ارزشها را بر دوش دارند.

تروريسم كور و وحشيانه كه امروز مستمسك اشغالگران عراق براي حمله به اسلام و مسلمانان و بهانه ي ادامه ي اشغال نظامي آن كشور اسلامي است، بنابر تعاليم اسلام مطرود و محكوم است.

اولين متهم اين حوادث جنايت بار نظاميان امريكائي و دستگاه هاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل اند كه تاثيرگذاري بر روند تشكيل دولت در عراق نزديكترين هدف خباثت آلود آنها به شمار مي رود.

برادران و خواهران مسلمان!

تضمين كننـده همه هدفهاي بزرگ امت اسلامي، توكل به خداوند و اعتماد به وعده حتمي قرآن و تحكيم اتحاد اسلامي است، و فريضه حج با مايه غني و كارساز ذكر الله و با اجتماع متراكم و عظيم مسلمانان در مناسك آن، مي تواند نقطه آغاز و سكوي پرش اين نهضت فراگير باشد. و برائت در قول وعمل از سردمداران كفر و استكبار دراين فريضه، الگوي عمل و نخستين گام در اين راه گردد.

توفيق الهي را براي شما حجاج و دعاي حضرت ولي الله اعظم روحي فداه را براي همه مسلمانان آرزو مي كنم.