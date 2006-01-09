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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۳۶

در پي سقوط هواپيماي فالكن سپاه؛

جنبش حماس شهادت فرمانده نيروي زميني سپاه و همكاران او را تسليت گفت

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس در پيامي شهادت فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران و تعدادي از همكاران او را در سانحه سقوط هواپيماي فالكن تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين پيام امده است:

با نهايت تاثر و تالم خبر به شهادت رسيدن سردار احمد كاظمي فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و جمعي از همكاران ايشان در سانحه سقوط هواپيماي نظامي جت فالكن در اروميه را دريافت كرديم.

اين حادثه جانكاه مصيبت بزرگي است كه قلب همه ما را به درد آورد و موجب حزن و اندوه همگان شد. بدين وسيله شهادت اين عزيزان را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي، ملت شهيد پرور ايران و خانواده هاي معظم اين بزرگواران تسليت مي گوييم و براي اين عزيزان علو درجات و براي بازماندگان آنان صبر جميل و اجر جزيل از دردگاه خداوند متعال مسالت داريم.

کد مطلب 276070

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