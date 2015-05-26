برنامه ریزی برای اعزام زائرین مرقد امام در بخش فرخ شهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه صبح سه شنبه در ستاد بزرگداشت ارتحال امام با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای اعزام زائرین مرقد امام به مناسب سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در بخش فرخ شهر انجام شد، اظهار داشت: دو اتوبوس از بخش فرخ شهر به مرقد امام اعزام می شود.

وی افزود: طی برنامه ریزی انجام شده حدود یکصد نفر از بخش فرخشهر عازم مرقد امام می شوند.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر در ادامه با اشاره به روزجانباز، گفت: به مناسبت روز جانباز از سه جانباز شهرداری فرخ شهر تجلیل شد.

حسین کاوه با اشاره به اینکه جانبازان، ایثارگران بزرگی هستند، گفت: جانبازان با رشادتهای خود و از خود گذشتگی برای سرافرازی نظام اسلامی تلاش کردند.

وی گفت: شهدا و جانبازان افراد بزرگی هستند که باید همیشه مورد احترام قرار گیرند و خانواده شهدا را باید مورد تجلیل قرار داد چرا که این خانواده ها مردان بزرگی را در دل خود پرورش داده اند.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر یاداور شد: بخش فرخ شهر یکی از مهمترین مناطق چهارمحال و بختیاری است که شهدای بسیاری را در راه اسلام و آرمان ها نظام اسلامی تقدیم کرده است.

وی گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه با معرفی رشادتها و از خود گذشتگی شهدا و جانبازان محقق می شود.