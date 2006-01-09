تيم كشتي نوجوانان تهران درجام بين المللي مشفق عيسي يف شركت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" رقابت هاي جام بين المللي مشفق عيسي يف طي روزهاي 17 لغايت 19 ژانويه 2006(27 - 29 دي ماه ) در شهر باكو جمهوري آذربايجان در رده سني نوجوانان و در رشته آزاد برگزار مي شود .
نفرات شركت كننده به اين شرح زير هستند:
1- محسن ملكي
2- رضا مقدم زندي
3- حسين رحيمي
4- صمد اسماعيل آذر
5-حسام مقدم
6- مراد بيات
7- مصطفي حسين خاني
8- جليل لشني
9- عليرضا قاسمي
10- فرهاد قلي پور
11- يوسف پناهنده
12- رسول احمديان
13- شاهرخ احمدي
14- مرتضي رضايي
15- ساسان نوروند
16- محسن يزديان
17- اسرافيل دودانگه - سرمربي
18- علي شاه محمديان - مربي
19- رسول حبيبي - مربي
20- محمد رضا زند مقدم - مربي
21- بهروز تركي - مربي
22- عباس جان محمدي - داور
23- علي عيني - سرپست
در اين دوره از رقابت ها كشورهاي ازبكستان ، تركيه ، گرجستان ، بلاروس ، اوكراين و روسيه نيز حضور دارند.
نظر شما