بيشترين شكايت هاي مردم از وزارت كشور و شهرداري ها است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين نيازي، در نشست مشترك امروز با اعضاي كميسيون اصل نود، با اشاره به مشترك بودن برخي فعاليت ها و اهداف سازمان بازرسي و كميسيون اصل 90 گفت: مقايسه وضعيت موجود دستگاهها با وضعيت مطلوب ، كلان نگري ، واقع نگري، برخورد با مفاسد، برجسته كردن نقاط مثبت دستگاهها و اصلاح سيستم از رويكردهاي اصلي سازمان بازرسي كل كشور است.

وي به ايجاد بانك اطلاعاتي براي استفاده دستگاهها و مديران اشاره كرد و افزود: اين بانك قادر است سوابق افراد را هنگام انتصاب، در اختيار مراجع قانوني قرار دهد.

نيازي ، ايجاد تحول در بودجه، ساختار تشكيلاتي و برخي قوانين سازمان را ضروري برشمرد و اظهار داشت: اين درست است كه سازمان بازرسي كل كشور يكي از سازمان هاي تابعه دستگاه قضاييه است اما بند 8 سياست هاي كلي نظام مصوب مجمع تشخيص مصلحت و اصل 174 قانون اساسي (كه تضمين سلامت دستگاههاي اداري كشور را بر عهده سازمان بازرسي گذاشته) باعث شد تا اين سازمان به عنوان يك سازمان فراقوه اي مطرح باشد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با انتقاد از تعدد سيستم هاي نظارتي و غير كارآمدي آنها در كشور ، تصريح كرد: اين امر باعث پراكندگي ، ضعف اقتدار، اتلاف وقت ، هزينه و نيروي انساني مي شود . در اين زمينه ها برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد كه دستگاههاي نظارتي با تقسيم كار ، موازي كاري و تداخل در كار همديگر نداشته باشند و از سياست ها و هماهنگي برخوردار باشند.

وي افزود: با طرح اين مسئله در جلسه سران قوا توسط سازمان بازرسي و تقويت آن ، پيش نويس تشكيل شوراي عالي نظارت در حال تهيه و ارايه است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور شفافيت در اطلاع رساني را باعث كارآمدي سيستم هاي نظارتي برشمرد و تاكيد كرد: تجربه اين را ثابت كرده است كه با استفاده از نظارت همگاني و مردمي و نهادينه كردن آن، بهتر مي توان براي حل مشكلات مردم قدم برداشت .

وي در ادامه اظهار داشت: راه اندازي مركز ارتباطات مردمي سازمان بازرسي كل كشور با شماره تلفن 136 در راستاي تحقق بخشيدن به همين امر صورت گرفت.

نيازي با ارايه توضيحاتي درباره نحوه عملكرد سيستم ارتباطات مردمي (136) اظهار داشت: با فعاليت چنين سيستمي مي توان نقاط آسيب پذير دستگاهها و دغدغه هاي مردم را شناسايي وبراي رفع مشكلات آنان برآمد.

به گفته وي : با بازرسي هاي به عمل آمده از تلفن ها و اعلامات مردمي، برخي تخلفات نظير تباني در انجام معاملات دولتي و عدم رعايت آيين نامه معاملات دولتي در مزايده ها و مناقصه ها افزايش و تخلفاتي نظير تاخير در اجراي طرحها و پروژه ها ، برگزاري گردهمايي هاي پرهزينه ، ايجاد تعهد در ذمه دولت برخلاف مقررات، اخذ پورسانت و هديه و همچنين رشوه كاهش داشته است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اين مطلب كه هيچ دوره اي همانند دوره فعلي با كميسيون اصل 90 تعامل و همكاري نداشتيم، گفت: سازمان بازرسي تا كنون 900 فقره مكاتبه با مجلس و 218 مورد مكاتبه با كميسيون اصل 90 داشته است.

نيازي در پايان با هشدار نسبت به سهل انگاري در برخورد با زمين خواري ، خواستار اقدامات موثر مجلس شوراي اسلامي ، دولت و قوه قضاييه شد.

وي افزود: وزارت جهاد كشاورزي با تنظيم و اصلاح قوانين و لوايح و قوه قضاييه با تشكيل شوراي حفاظت از بيت المال در استانها اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده اند.

حجت الاسلام والمسلمين نيازي استان هاي مازندران ، تهران ، كرمان و گيلان را از جمله بيشترين استانهايي كه در آن زمين خواري صورت گرفت ذكر كرد و گفت: اين زمين ها را حتي اگر سند هم صادر شده باشد ، به بيت المال بازگشت خواهيم داد.

در پايان جلسه مقرر شد هر شش ماه يكبار سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل 90 جلسه هماهنگي و همكاري داشته باشند.