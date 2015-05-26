فعالیت ۱۰۰ ورزشکار همدانی در رشته قایقرانی

محمود ضروری در گفتگو با مهر اظهار داشت: محمد ولدی اطهر به اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۲۳ سال کشور اعزامی به مسابقات جهانی دعوت شد.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان بیان داشت: تیم ملی آبهای آرام آقایان رده سنی زیر ۲۳ سال خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۱۵ آماده می کند.

وی با بیان اینکه این مرحله از اردو از روز گذشته آغاز و تا ۲۵ خردادماه ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: رقابت های جهانی قایقرانی اوایل مرداد ماه در پرتغال برگزار خواهد شد.

ضروری بیان داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی زیر نظر حسین ملکی سرمربی تیم قایقرانی آبهای آرام زیر ۲۳ سال با حضور هفت قایقران برگزار می شود.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ نفر در بخش بانوان و آقایان در رشته قایقرانی در استان فعالیت می کنند، اضافه کرد: رشته قایقرانی در شهرستان های ملایر، کبودراهنگ و همدان فعال است.

وی با اشاره به اینکه همدان دارای قایقرانان خوبی است، اظهار داشت: محل تمرین قایقرانان در همدان در استخر کوثر و دریاچه سد اکباتان، در ملایر در دریاچه پارک کوثر و در کبودراهنگ در دریاچه شهر شیرین سو است.