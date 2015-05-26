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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

امیرعبدالهیان در در دیدار با باگدانف:

ادامه تجاوز عربستان به یمن به نفع سعودی نخواهد بود

ادامه تجاوز عربستان به یمن به نفع سعودی نخواهد بود

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان گفت:تجاوز عربستان سعودی به یمن مخالف قوانین حقوق بین الملل وحقوق اساسی ملت هاست وادامه این تجاوزبه نفع امنیت عربستان سعودی وسایر کشورهای منطقه نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت سیاسی وارد مسکو شد و با همتای خود  میخائیل باگدانوف، معاون وزیرخارجه روسیه ونماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه وآفریقا دیدار و گفتگو کرد.

گفتگوی و رایزنی سه ساعته امیر عبداللهیان با باگدانوف در باره آخرین تحولات منطقه غرب آسیا بویژه یمن، سوریه، عراق، بحرین و لیبی صورت گرفت

دو طرف دیدگاه ها و مواضع نزدیک به هم در خصوص تحولات منطقه داشتند و قرار شد به گفتگوهای خود درباره حوزه خلیج فارس و سوریه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ادامه دهند.

 امیر عبداللهیان تاکید کرد: تجاوز عربستان سعودی به یمن مخالف قوانین حقوق بین الملل و حقوق اساسی ملت هاست و ادامه این تجاوز به نفع امنیت عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه نخواهد بود.

وی اضافه کرد سرنوشت یمن باید توسط همه گروه های یمنی تعیین شود.

 

 

کد مطلب 2760801

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