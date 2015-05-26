ادامه تجاوز عربستان به یمن به نفع سعودی نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت سیاسی وارد مسکو شد و با همتای خود میخائیل باگدانوف، معاون وزیرخارجه روسیه ونماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه وآفریقا دیدار و گفتگو کرد.

گفتگوی و رایزنی سه ساعته امیر عبداللهیان با باگدانوف در باره آخرین تحولات منطقه غرب آسیا بویژه یمن، سوریه، عراق، بحرین و لیبی صورت گرفت

دو طرف دیدگاه ها و مواضع نزدیک به هم در خصوص تحولات منطقه داشتند و قرار شد به گفتگوهای خود درباره حوزه خلیج فارس و سوریه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ادامه دهند.

امیر عبداللهیان تاکید کرد: تجاوز عربستان سعودی به یمن مخالف قوانین حقوق بین الملل و حقوق اساسی ملت هاست و ادامه این تجاوز به نفع امنیت عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه نخواهد بود.

وی اضافه کرد سرنوشت یمن باید توسط همه گروه های یمنی تعیین شود.