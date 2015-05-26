شش ایرانی به مرحله حذفی رقابت های اسنوکرقهرمانی آسیا راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز چهارمین دوره رقابتهای اسنوکر شش توپ قهرمانی آسیا که روزدوشنبه برگزار شد، سهیل واحدی، احسان حیدری نژاد، سیاوش مزینی، علی قره گوزلو، امیر سرخوش، محمد لب آبی از ایران و شهرام چنگیزی(پاکستان)، فونگ کواک وی(هنگ کنگ) حمزه اکبر (پاکستان) محمد رئیس، (افغانستان) محمد سجاد (پاکستان)، صالح محمد(افغانستان)، کمال چاولا(هند) عمر الکجاه (سوریه) محمد آصف(پاکستان)، او چی وی(هنگ کنگ)، علی جلیل علی(عراق)و لی چون وی (هنگ کنگ) به مرحله حذفی راه یافتند.



در این دوره از رقابتها که از سوم خردادماه آغاز شده است ۱۰ کشور هند، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، سریلانکا، هنگ کنگ، قطر و ایران حضور دارند.



چهارمین دوره مسابقات قهرمانی اسنوکر انفرادی شش توپ و سومین دوره رویداد تیمی قهرمانی آسیا ۲۰۱۵ که از سوم خرداد ماه در سالن چند منظوره المپیک کیش آغاز شده تا دهم ماه جاری ادامه دارد .