حوزه سلامت تابلوی حاکمیت شده است/تبعات آسیب طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عباس زارع نژاد در اجلاس مديران روابط عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ضمن قدرداني از تلاش هاي مديران روابط عمومي ها در طول ۱.۵ سال گذشته خاطرنشان كرد روابط عمومی های دانشگاه ها به رغم همه كمبودهای اعتباري و ساختاری از همه ظرفيت های اطلاع رساني حوزه سلامت استفاده كردند و اطلاع رساني طرح تحول سلامت را به خوبی پيش بردند.

وی خطاب به مديران روابط عمومي دانشگاه ها، سازمان ها و معاونت هاي ستاد مركزي گفت: اگر امروز مردم رضايتمندي نسبي از حوزه سلامت دارند بخشي از آن مرهون تلاش شماست و اگر روابط عمومي مركز در حوزه پايگاه اطلاع رساني رتبه برتر را در سطح كشور به دست آورده است، نتيجه تلاش تك تك شما همكاران است.

رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اينكه اجرای طرح تحول سلامت، خواست مقام معظم رهبري، دولت و همه اركان حاكميت است، يادآور شد: اگر پيشرفت و موفقيتي در اجرای اين طرح داشته باشيم نشان دهنده توانمندی نظام در اجرای طرح ها و برنامه های بزرگ است و اگر چالشي در اين حوزه باشد، آسيب آن متوجه همه است و در حال حاضر حوزه سلامت تابلوي حاكميت شده است.

زارع نژاد اظهار اميدواري كرد كه با هم افزايي همه مديران روابط عمومي و با رفع مشكلات اعم از ساختاري و اعتباري، شاهد پويايي و اثربخشي در حوزه اطلاع رساني وزارت بهداشت باشيم.

وي در ادامه به اجرای پيمايشی در دی ماه ۹۳ در معاونت اجتماعي وزارت كشور كه در خصوص سنجش سرمايه هاي اجتماعي و به سفارش مسئولين ارشد نظام صورت گرفت اشاره كرد و گفت: نتایج اين پيمايش كه در مورد سنجش سرمايه هاي اجتماعي در همه بخش هاي صنعت، خدمات و اشتغال بوده است نشان داد كه مردم در حال حاضر بيشترين رضايتمندي را از حوزه "سلامت" و سپس "امنيت" دارند.

زارع نژاد تصريح كرد: نتيجه اين پيمايش نشان مي دهد كه در طول يك سال و نيم گذشته به همت مسئولان حوزه سلامت سرمايه اجتماعي براي نظام فراهم شده است و اميدوار هستيم با تلاش و پيگيري مضاعف در بخش اطلاع رساني، سرمايه هاي اجتماعي بدست آمده را به درستي مراقبت و حفاظت كنيم.