  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

عضو فراكسيون ورزش:

حمايت از بخش خصوصي جان تازه اي به ورزش كشور مي دهد

محمدرضا تابش عضو فراكسيون ورزش گفت: دستگاه هاي دولتي نبايد مانع فعاليت بخش خصوصي درورزش كشور شوند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" نماينده اردكان وعضوكميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص فعاليت بخش خصوصي درامرورزش گفت: ما بايد با حمايت ازبخش غيردولتي، دادن وام بدون كارمزد وحتي دادن ياران ازاين بخش حمايت كنيم.

وي افزود: حمايت ازبخش خصوصي به معنايي كه سنگ اندازي درراه فعاليت بخش خصوصي صورت نگيرد مي تواند، جان تازه اي به ورزش كشوربدهد.

رئيس فدراسيون اسب دواني كشوردرادامه تصريح كرد: برخي رشته ها مورد توجه بخش خصوصي نيست لذا دولت بايد با دادن تسهيلات كافي ازقبيل  يارانه و حتي كمك هاي بلاعوض به بخش خصوصي برروي اينگونه ورزشها سرمايه گذاري و آنها را مورد حمايت و پوشش قراردهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه فعاليت شركت فينال به عنوان يك توليد كننده داخلي درحمايت ازتيم هاي فوتبال كشورمان گفت: اگركالايي كه توسط اسپانسرها تبليغ مي شود كمك به سرمايه گذاري داخلي باشد و منابع مالي فوتبال كشوررا نيزتامين كندامربسيارمهمي است و اين شيوه رايج درتمام دنياست كه در بسياري ازكشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جهت توسعه ورزشهاي عام و همگاني صورت مي گيرد.

وي افزود: حضور اسپانسرهاي حمايت كننده دررشته هاي ورزشي اقدام خوبي است كه مي تواند بارهزينه اي دولت را كاهش دهد و بايد با هماهنگي صدا وسيما و سازمان تربيت بدني ميل ورغبت بيشتري جهت فعاليت اين بخش ايجاد كرد.

کد مطلب 276082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها