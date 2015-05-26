مجیده ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام پایه اول ابتدایی در قم از اول خردادماه آغاز شده و ثبت نام سایر پایه‌های ابتدایی نیز پس از پایان امتحانات آغاز می‌شود.

وی گفت: ثبت نام پایه اول ابتدایی به صورت اینترنتی در مدارس انجام می‌شود که اولیای دانش آموزان برای ثبت نام باید به مدارس مراجعه کنند و فرم سنجش نوآموزان را دریافت و به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: پس از سنجش ثبت نام از دانش آموزان پایه اول ابتدایی به عمل می‌آید.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۲۰ هزار دانش آموزان در پایه تحصیلی اول ابتدایی حضور خواهند داشت.

ملایی گفت: در ثبت نام کلیه کودکانی که متولد نیمه اول سال ۸۸ هستند و قبل از آن چنانچه از حداکثر سن آیین نامه تجاوز نکنند می‌توانند برای ثبت نام مراجعه کنند، همچنین متولدین روز اول مهرماه نیز می‌توانند برای ثبت نام در پایه اول ابتدایی مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در هنگام مراجعه اولیا برای ثبت نام فرزندان، اطلاعات آنها در خصوص بی‌سواد یا کم سواد بودن دریافت شده و کلاس‌های سوادآموزی برای آنها برگزار می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: بیش از ۵۰۰ مدرسه ابتدایی در استان قم وجود دارد.