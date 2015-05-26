تنها سینمای ایلام پارکینگ شد/ مسئولان و مالک «دبه» کردند

به گزارش خبرنگار مهر، استان ۵۵۰ هزار نفری ایلام سینما ندارد این همه آن چیزی است که امروز باعث شده وضعیت امکانات فرهنگی استان ایلام در حد بسیار ضعیف بوده و این حوزه متاسفانه مورد بی توجهی مسئولان استانی و کشور است.

سینما قدس ایلام که در دهه ۵۰ ساخته شده بود سال گذشته به منظور بازسازی تخریب شدو قرار بود بلافاصله به یک مرکز فرهنگی و تجاری تبدیل شود که البته یک سینما بسیار خوب نیز در آن ایجاد شود.

حالا یک سال گذشته سینما قدس ایلام به پارکینگ عمومی برای ماشین های شهر تبدیل شده و خبری از ساخت و ساز نیست و مسئولان گویا «دبه» درآورده اند چراکه مالک سیما اعلام کرده در صورت حمایت مسئولان سینما را خواهد ساخت در غیر این صورت این کار را انجام نمی دهد.

این قصه پر غصه این روزهای شهر محروم ایلام است که محرومیتهای اقتصادی باعث محرومیتهای فرهنگی شده و محلی که فضای فرهنگی بوده امروز پارکینگ ماشین باشد و متاسفانه هم مسئولان و هم مالک سینما برای مردمی که سینما ندارد، چاره ای اتخاذ نکنند.

جالب اینجاست که مسئولان فرهنگی استان ایلام در هنگام بازسازی و تخریب این سینما اعلام کردند که این سینما باید بلافاصله ساخته شود و برای این کار نیز توافق و تفاهم با مالک سینما شده است ولی حالا بعد از یک سال این وعده محقق نشده است.

چطور فضایی که اسم فضای فرهنگی را یدک می کشد به راحتی تبدیل به پارکینگ شده ولی مسئولان از راه قانونی برای پیگیری و احداث سینما اقدام نمی کنند.

مصاحبه مدیر کل سابق ارشاد استان ایلام هنگام تخریب سینما

علی گهرسودی مدیر کل فرهنگی و ارشاد استان ایلام در ۱۴ تیرماه سا ۹۳ اعلام کرد: سینما قدس ایلام به یک مجتمع فرهنگی و تجاری تبدیل می شود و قرار است در این مجتمع سینما نیز ساخته شود.

علی گهرسودی علت این کار را نوسازی سینمای شهر ایلام عنوان کرد و گفت: با بخش خصوصی قرار شده یک ساختمان ۱۱ طبقه ساخته شود که در آن دو سالن سینما نیز دیده شده است.

وی بیان داشت: این اقدام برای رونق تنهای سینمای استان بوده است که امیدواریم هرچه سریعتر این مهم انجام شود.

وی بیان کرد: سینمای شهر ایلام تا آغاز زمان احداث مکان جدید، مجتمع فرهنگی ارشاد ایلام محل نمایشهای فیلم در استان خواهد بود.

تلاش برای اجرایی کردن سینما قدس ایلام در سال ۹۴

محمد علی نیاکان مدیر ارشاد استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون مکاتبات لازم برای اجرایی کردن این پروژه انجام شده و امیدواریم هرچه زودتر این سینما وارد فاز اجرایی شود.

وی بیان داشت: ما هم این را حق استان می دانیم که از فضای فرهنگی مثل سینما برخوردار باشد و تمام تلاش خود را برای محقق کردن این سینما به کار خواهیم گرفت.

نیاکان بیان داشت: از اول هم قرار بود که سینما تا زمان آغاز عملیات اجرایی به دلیل ترافیک و نبود پارکینگ شهر ایلام، محلی برای پارکینگ خودور ها باشد که الیته این پارکینگ بودن موقت است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با مالک سینما برای حمایت و اجرایی کردن سینما قدس شهر ایلام به توفق رسیده ایم و امیدواریم این پروژه هرچه زودتر به بهر بردری برسد.

عدم تحقق هیچ کدام از طرحهای فرهنگی در استان ایلام

متاسفانه هم اکنون در استان ایلام دو سینما وجود دارد که یکی در شهر ایلام قرار داشته و همین سینما قدس است که در حال حاضر به دلیل اختلاف مالک و مسئولان در نقطه صفر قرار دارد و مورد بازسازی قرار نگرفته است.

سینما شهرستان آبدانان نیز سالهاست تعطیل است و هر سال به میوه فروشی، مرغ فروشی، فروشگاه و..تبدیل می شود و به رغم شعارهای مسئولان بازهم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

در اکثر شهرستانهای استان ایلام نبود اعتبار کافی برای اجرای طرحهای فرهنگی باعث شده که پروژه ها به سرانجام نرسید به طوریکه مجتمع فرهنگی هنری شهرستانهای دره شهر و دهلران پس از سالها هنوز به بهره برداری نرسیده است.

متاسفانه در استانی مثل ایلام که محرومیت های زیادی دارد، نبود امکانات فرهنگی مثل سالن سینما، سالن تئاتر، مجتمع فرهنگی و هنری و...کاملا به چشم می خورد.

استاندار ایلام نیز چند ماه پیش اعلام کرد استان ایلام نیازمند برج فرهنگی است، که البته باید دید این وعده نیز مانند دیگر وعده های مسئولان در بخش فرهنگی به کجا ختم می شود ولی آنچه مسلم است مسئولان بخشهای دیگر را بر بخش فرهنگی در اعتبارات ترجیح می دهند.

همت جدی برای ساخت سالن سینما در ایلام دیده نمی شود

متاسفانه همتی از سوی مسئولان و مالک سینما برای ساخت سینما وجود ندارد و با توجه به اختلافات و نبود حمایت،به نظر می رسد استان ایلام را باید بدون سینما قلمداد کرد.

با توجه به اینکه تااکنون در بحث اجرایی هیچ اقدامی برای احداث سینما صورت نگرفته به نظر می رسد، این سینما با توجه به نوع کاربری احتمالا به همین شکل پارکینگ باقی خواهند ماند که البته با توجه به نبود پارکینگ در مرکز اصلی شهر ایلام احتمالا سود بیشتری برای مالک سینما به همراه خواهد داشت.