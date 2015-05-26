جشنواره حرکت بستری برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور لرستان، محمدرضا جعفری با اشاره به برگزاری مرحله استانی هشتمین جشنواره ملی حرکت طی دو روز فعاليت اظهار داشت: این جشنواره چهارم خردادماه در ستاد دانشگاه پيام نور لرستان به كار خود پايان داد.

وی با اشاره به برگزاري مرحله استانی هشتمین جشنواره ملی حرکت طی سوم و چهارم خردادماه در محوطه ستاد استان این دانشگاه افزود: برگزاری این گونه جشنواره ها و نمایشگاه ها در راستای ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه است.

جعفری گفت: در این جشنواره انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری و نشریات دانشجویی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور لرستان دستاوردها و آثار خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان همچنین در خصوص دیگر اهداف برگزاری جشنواره حرکت اظهار داشت: مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی تولید شده در انجمن های علمی مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان و نیز نمایه سازی آثار، تولیدات و دستاوردهای انجمن های علمی و مراکز رشد و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور لرستان از اهداف برگزاری جشنواره حرکت است.

وی با تاکید بر اینکه آثار منتخب جهت حضور در مرحله کشوری به سازمان مرکزی معرفی خواهند شد ادامه داد: مرحله کشوری جشنواره ملی حرکت آبان ماه امسال در استان گيلان برگزار می شود.