كميسيون اروپا اختلافات روسيه و اوكراين و موضوع هسته اي ايران را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، كميسيون اروپا در نظر دارد اولين نشست كاري خود را پس از آغاز به كار اتريش به عنوان رياست دوره اي اتحاديه اروپا در وين برگزار كند .

" خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اروپا دراين باره گفت : اعضاي كميسيون اروپا در نشست امروز خود پيرامون مسائل مهم بين المللي از جمله بررسي اختلاف نظرهاي موجود بر سر خط لوله گاز اوكراين - روسيه خواهند پرداخت .

" آندرياس پيبالگز" كميسر انرژي اتحاديه اروپا در اين زمينه به استاندارد گفت : همكاري لازم دو كشور اوكراين و روسيه در حل بحران اخير بسيار مثبت ارزيابي شد .

استاندارد در ادامه نوشت : اتريش سعي دارد در 6 ماه آتي دوره رياست خود ايفاگر نقش مهمي در اتحاديه اروپا باشد؛ به همين منظور سعي دارد نشست امروز كميسيون را به خوبي هدايت كند .

از ديگر مسائلي كه اعضاي كميسيون اروپا قصد دارند به آن بپردازند فعاليت هاي هسته اي ايران است؛. ايران به تازگي اعلام كرده است كه بخش عمده اي از برنامه هاي هسته اي خود را كه از 2 سال پيش تاكنون به حالت تعليق در آورده ، دوباره از سرمي گيرد .

كميسيون اروپا در نظر دارد با بررسي اين تصميم ايران، گفتگوهاي آتي اين كشور و اروپا را نيز به بحث و تبادل نظر بپردازد .

" باروسو " همچنين خاطر نشان كرد : اعضاي كميسيون اروپا پيرامون گسترش اتحاديه اروپا نيز گفتگو كنند .