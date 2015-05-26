همایش روز دزفول مظلومانه برگزار شد/شهرموشک ها همچنان پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر؛ دزفول ... شهری که در تاریخ خود حکومت امویان و عباسیان را دید و سالها در آتش جنگ سوخت تا به شاه اسماعیل صفوی رسید و بعد هم نوبت فتحعلی شاه قاجار رسید تا باز هم در جنگ های داخلی دزفول سپر بلا باشد.

زاب، دز پول، جندی شاپور و هرچه در گذشته نام داشت امروز نامش دزفول است. شهری که دیگر برای خودش نیست بلکه جزوی از تاریخ ایران شده است. در دوران دفاع مقدس این مردمان دزفول بودند که بدون توجه به تهدید های رژیم بعث و بدون ترس و هراس از موشک ها و راکدها و حملات ماندند و ماندند و ماندند تا به معنای کامل کلمه ایثار را ترجمه وتفسیر کنند.

مقاومت مردم دزفول تا حدی بود که امام خمینی (ره) در مورد این شهر گفت: دزفولی‌ها دین خود را به اسلام ادا کردند. و آیت الله هاشمی رفسنجانی هم بعنوان فرمانده جنگ در مورد دزفول گفته است: دزفول دژمقاومت در دوران دفاع مقدس بود.

اما چرا دزوفول بعد از ۳ خرداد و سالروز آزادی خرمشهر در تقویم ایرانیان ماندگار شد و روز ۴ خرداد بعنوان روز مقاومت مردم دزفول نام گرفت؟ بگذارید با آمارها صحبت کنیم:

آمار شهدا و جانبازان دزفول در جنگ

تعداد شهدا: ۲۶۰۰ نفر

تعداد شهید موشکی: ۷۳۰ نفر

تعداد جانباز شیمیایی: ۳۵۰ نفر

تعداد جانباز بر اثر حملات موشکی: ۸۰۰ نفر

تعداد آزادگان: ۵۰۰ نفر

تعداد جانباز اعصاب و روان: ۷۰۰ نفر

تعداد جانباز قطع عضو: ۱۵۰ نفر

تعداد جانباز قطع نخاع: ۲۰ نفر

تعداد موشکهای اصابت شده به دزفول: ۱۷۶ مورد

تعداد گلوله های توپ اصابت شده: ۲۵۰۰ گلوله

تعداد راکت هواپیما: ۳۳۱ مورد

تعداد منازل و مغازه تخریب شده: ۱۹۰۰۰ باب

این آمارها نشان می دهد که دزفول آماج حملات موشکی در دوران دفاع مقدس قرار داشته و برای همین رزمندگان این شهر را بعنوان شهر موشک ها نامگذاری کرده اند و همین موجب شد تا دزفول را شهر مقاومت بنامند.

حالا پس از سالها مظلومیت وگمنامی گروهی از رزمندگان و فرماندهان دوران جنگ ستادی را به نام ستاد بزرگداشت روز ۴خرداد و مقاومت دزفول ایجاد کردند و بعد از چند ما نخستین یادواره و بزرگداشت روز دزفول ۴ خرداد ماه سال جاری در محل سالن الغدیر در بزرگراه بسیج برگزار شد.

قرار بود سخران اصلی همایش علی لاریجانی رئیس مجلس باشد اما به قول رزمندگان حاضر در همایش بدقولی کرد و علاالدین بروجردی نماینده مجلس سخنران اصلی همایش شد.

بروجردی: بسیاری از کشورها درس مقاومت را از ملت ایران آموختند

علاء الدین بروجردی با بیان اینکه آمریکایی ها دشمن اصلی ملت ایران هستند افزود: طبق فرمایشات حضرت امام (ره) آمریکایی ها شیطان بزرگ هستند و تا زمانی که سیاست استکباری در این کشور وجود داشته باشد بزرگترین دشمن است.

بروجردی تاکید کرد: صحنه مذاکره همانند دفاع مقدس یک صحنه رزم است، در دوران دفاع مقدس هشت سال برابر رژِیم صدام ایستادیم، مقاومت کردیم و پیروز شدیم و از منافع ملی دفاع کردیم و امروز در صحنه مذاکره نیز تا دستیابی به پیروزی در این عرصه از حقوقمان دفاع خواهیم کرد. نرمش قهرمانانه در این عرصه یعنی اینکه خودمان را دست کم نگیریم و برای گذر از تحریم های ظالمانه که ستمی بزرگ بر ملت است باید موفق عمل کنیم و طبق فرمایشات حضرت امام (ره) ما می توانیم در این عرصه مقابل دشمن پیروز شویم.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در عرصه مذاکرات هسته ای اگر به توافق خوبی دست یافتیم و منافعمان تامین شد توافقات قابل اجرا خواهد بود. در عرصه مذاکرات هسته ای با آمریکا که دشمن اصلی ما است طرف هستیم، دوستی وجود ندارد و من این اطمینان را به ملت ایران می دهم در این عرصه مبارزه با دشمن از حق و حقوق ملت ایران دفاع خواهیم کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در دوران سخت تحریم های دشمن ما به دستاوردهای بزرگ هسته ای دست یافتیم و در این دوران سخت بسیاری از استعدادهای درخشان جوانان کشور شکوفا شد.

وی در ادامه به مقاومت ملت ایران و به ویژه مردم دزفول در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در دوران سخت جنگ تحمیلی این ملت را جاودانه کرد و برگ زرین دیگری به تاریخ پر افتخار کشورهای جهان اسلام افزود.

بروجردی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان اسلام درس مقاومت و ایستادگی را از ملت ما آموختند افزود: مردم مظلوم کشورهای لبنان، سوریه و یمن مردم ایران را الگوی ایستادگی و مقاومت خود می دانند، این مردم دانش آموختگان مکتب حضرت امام (ره) و رهبری هستند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ در جنوب لبنان پنج جنگ انجام داد امام مردم مظلوم لبنان مقاومت کردند که این خود اثرات ایستادگی و مقاومت مردم ایران و شهر دزفول در دوران دفاع مقدس را در کشورهای جهان اسلام به خوبی نشان می دهد.

بروجردی در ادامه با بیان اینکه به فضل الهی و زیر سایه ولایت فقیه امروز مستقل هستیم و ما باید شکرگذار خداوند متعال باشیم افزود: فراموش نکنیم در قبل دوران پهلوی ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در کشورمان حکومت می کردند که مایه ذلت ملت ایران بود.

وی گفت: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مشکلات کشور بیگانه نیستیم بلکه درگیر هستیم، سال هاست دشمن در جنگ های مختلف درعرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و غیره با ما پیکار می کند اما به فضل الهی ما به اقتداری بی نظیر در سطح بین المللی دست یافتیم. تردیدی نیست ما در این عرصه هم پیروزی خواهیم شد و دوران مشکلات اقتصادی را سپری خواهیم کرد.

رونمایی از دو کتاب در حوزه دفاع مقدس

بعد از سخنرانی بروجردی گروه تاتر بخشی از مقاومت مردم دزفول را به نمایش گذاشت و بعد چند نفر از سرداران جنگ و همچنین سردار سرتیپ عبدالحمید رئوفی رئیس ستاد بزرگداشت روز دزفول گفت: اگر شهر دزفول در همان اوایل جنگ از مردم شهر تخلیه می‌شد، قطعاً خوزستان سقوط می‌کرد و مردم این شهر مقاومت کردند تا شهر حفظ شود. وی در ادامه به نقش آیت‌الله قاضی در ایستادگی مردم مقابل دشمن و مقاومت تا لحظه آخر اشاره کرد و گفت: مردم دین مدار دزفول به تبعیت از آیت‌الله قاضی در شهر ماندند و صحنه جنگ را ترک نکردند.

همچنین در ادامه این برنامه از دو کتاب «دزفول در جنگ» نوشته احمد لطیف‌پور و «یصله» نوشته محمد دورچین که اختصاص به جشن و پایکوبی بعد از پیروزی رزمندگان دارد رونمایی شد.

حاضران اعم از خانواده شهید و جانباز تا رزمنده و بسیجی با عصا وویلچر خود را به هر زحمتی بود به مراسم می رساندند و برخلاف بسیاری از همایش ها تا انتهای این بزرگداشت ماندند تا بگویند همچنان هستیم. در میان حاضران دختران و پسران جوان هرچند با پوشش های امروزی اما به عشق دزفول و به احترام پدرانشان حاضر بودند تا بیشتر از روزهای سخت زندگی پدر بدانند و جنگ را با دلاورمردان روزهای گرم خوزستان تفسیر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این مراسم گزارش تصویری در قالب نمایشگاه عکس از زیبایی های دزفول به نمایش گذاشته شد و حاضران که برخی اهل جنوب بودند و برخی هم از خانواده زرمندگان جنگ با تعجب می گفتند این همه زیبایی و آثار تاریخی و باورنکردنی در دزفول مقاوم برای ما تازگی داشت.

هرچند این همایش در نوع خود بار اول بود برگزار می شد اما عدم استقبال مسئولان و به ویژه فرماندهانی که دعوت شده بودند در نوع خود قابل تامل است. این در حالی است که رهبر انقلاب فرموندند: زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و باید مسئولان در این خصوص پیش رو باشند نه اینکه برای حضور در این مراسم ها ناز کنند! انگار هنوز هم شهر موشک ها مظلوم است....