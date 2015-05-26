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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات فرآورده های سلامت محور

راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات فرآورده های سلامت محور

مدیر آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، از راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات فرآورده های سلامت محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منا جابری دوست، گفت: هدف از ایجاد این سامانه ارتقای نظام ثبت فرآورده ها و ساماندهی و هماهنگی صدور پروانه های ثبت، ردیابی و رهگیری فرآورده ها، اجرای نسخه الکترونیک و... است.

وی در مورد ردیابی و رهگیری فرآورده ها گفت: شفافیت و تسریع روال های مربوط به مجوزهای تولید، ورود، ترخیص و آزادسازی، نظارت بر چگونگی توزیع و عرضه در راستای ایجاد دسترسی مطلوب، کنترل میزان موجودی در نقاط مختلف زنجیره تامین، کنترل میزان تولید و واردات و بهینه سازی پرداخت های یارانه ها و بیمه از اهداف این طرح است.

جابری دوست اظهار داشت: ایجاد آمار برای برنامه ریزی تامین، نظارت بهینه بر تجویز، منطقی کردن تجویز و مصرف داروها و افزایش مطلوبیت خدمات از اهداف اجرای نسخه الکترونیک است.

کد مطلب 2760897
حبیب احسنی پور

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