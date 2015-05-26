سرمایه گذاری بخش معدن در اردبیل افزایش یافت

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در مقایسه سال ۱۳۹۲ با سال گذشته سرمایه گذاری بخش معدن با ۱۶۲ درصد رشد مواجه است.

وی با تاکید به اینکه این افزایش در حوزه پروانه های بهره برداری است، اضافه کرد: در گواهی کشف ۹۴ درصد و در پروانه اکتشاف صد درصد افزایش داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص سرمایه گذاری های بخش صنعتی گفت: در بخش صنعت ۳۵۲ درصد سرمایه گذاری افزایش یافته است.

عاملی رقم سرمایه گذاری طرح های مجوز دار را ۶۰ هزار میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: حدود ۳۵ طرح اولویت دار و کلان انتخاب شده است تا به صورت متمرکز راه اندازی آن حمایت شود.

وی در تشریح وضعیت تجارت خارجی استان از افزایش ۲۵ درصدی صادرات کل خبر داد و گفت: صادرات کل سال گذشته ۷۹ میلیون دلار بوده است.

به گفته این مسئول با کسر صادرات چمدانی صادرات استان در سال گذشته رقم ۶۷ میلیون دلار را نشان می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از تداوم جذب سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن در سال جاری خبر داد و افزود: تمامی طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت.